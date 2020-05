Berkolaborasi Ajak Masyarakat Peduli Pandemi Covid-19

PANDEMI covid-19 yang melanda sebagian besar dunia memang membuat bulan Ramadan kali ini terasa berbeda, termasuk di Indonesia. Meski begitu bukan berarti semangat beribadah umat Islam harus kendor.

Justru di bulan baik dan penuh rahmat ini, umat Muslim berkesempatan untuk menebar kebaikan dengan menyumbang bagi para korban covid-19. CEO PT Paragon Technology and Innovation, Salman Subakat mengungkapkan hal tersebut.

Menurut dia, PT Paragon Technology and Innovation (Paragon) bersama dengan Shopee dan Junior Doctor Network Indonesia (JDNI) menginisiasi program #PenggerakKebaikan selama bulan Ramadan. Kegiatan ini menindaklanjuti program bantuan alat kesehatan kepada sejumlah rumah sakit yang sudah mereka lakukan sejak awal Maret lalu.

Ketika itu, Paragon telah menyalurkan bantuan senilai Rp40 miliar dan juga telah mendistribusikan bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri ke 130 rumah sakit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia untuk penanggulangan covid-19.

"Kami berkeinginan untuk mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Melalui kampanye #PenggerakKebaikan yang diinisiasi Paragon diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk berbuat baik di tengah masyarakat Indonesia. Kebaikan sejati tidak cukup dilakukan satu kali saja. Kebaikan adalah sebuah proses yang dilakukan secara kontinyu sepanjang hidup," ujar Salman.

Pihaknya ingin menularkan semangat kebaikan tersebut kepada mitra dan konsumen setianya. Dalam setiap produk Paragon: Wardah, Emina, dan Make Over, terkandung DNA kebaikan yang dituangkan melalui kampanye di setiap brand. Wardah mengembangkan campaign #BerbagiUntukBahagia, Make Over menguatkan campaign #BeautyAllWays, dan Emina memperkenalkan campaign #EminaCaringBestie. Melalui kampanye itu diharapkan membantu menyampaikan pesan kebaikan kepada konsumen.

Untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang yang ingin ikut serta, inisiatif #PenggerakKebaikan dilakukan Paragon berkolaborasi dengan Shopee dan JDNI. Dengan begitu, konsumen Paragon tetap mendapatkan DNA kebaikan sembari beraktivitas dan beribadah dari rumah saja.

Menurut Head of Brands Management Shopee Indonesia, Daniel Minardi, pihaknya senang dapat bekerjasama untuk kebaikan. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, kata dia, tugas dan fungsi sosial mereka memang memfasilitasi mitra dan konsumen dalam mewujudkan kontribusi nyata dalam penyediaan APD bagi tenaga kesehatan.

"Kami berharap melalui kerjasama dengan Paragon dan JDNI dapat mengajak masyarakat luas di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam program #PenggerakKebaikan dan membantu lebih banyak lagi tenaga kesehatan.”

Bantuan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan covid-19, sebut Salman, menjadi penting bagi Paragon. Ketersediaan APD menjadi penting agar semua pasien dapat ditangani sekaligus memastikan keamanan dan kesehatan tenaga kesehatan .

"Dengan kolaborasi ini, kami optimistis semangat kebaikan yang kami gagas bisa bermanfaat secara masif. Utamanya pada keberlangsungan hidup masyarakat yang paling terdampak di tengah pandemi ini," papar Salman. (RO/A-1)