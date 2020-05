Bima: Sepekan Bansos APBD Kota Bogor 100 Persen Rampung

WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto klaim penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kota Bogor, akan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Progresnya, kata Bima, saat ini sudah 33 persen dan itu bisa dicek di salur.kota bogor.go.id. Salur adalah aplikasi informasi tentang penyaluran bansos bantuan langsung tunai (BLT) Kota Bogor.

"Realisasi pembayaran yang dari APBD Kota Bogor saat ini sudah 33 persen. Jadi 67 persen on the way. Kalau pemerintah kota, beberapa hari ke depan tuntas 100 persen. Tapi yang masih bertahap itu, dari propinsi dan pusat," kata Bima usai meninjau pelaksanaan swab test terhadap pedagang dan oengunjung di Pasar Kebon Kembang, Jumat (8/5) sore.

Dalam kesempatan itu, Bima kembali menegaskan dirinya akan bertindak tegas terhadap aparat bawahannya yang bermain-main dengan bansos.

"Sudah dibuat surat edaran, yang kita lihat main -main, kita seret ke pidana. Gak berprikemanusiaan jika mereka main -main di kala musibah,"tegas Bima.

Hingga saat ini, Bima mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan di tingkat lurah. Tapi ada laporan di tingkat RT , RW yaitu berupa pungli.

" Tidak ada laporan lurah. Yang masuk, laporan RT, RW,. Itu pun inisiatif dari penerima. Tapi begini, kalau penerima bisa sampai ngasih, berarti penerima itu gak susah-susah amat. Makanya itu, betul -betul kita evaluasi ini. Jangan sampai orang yang mampu malah diberi,"pungkasnya.

Sebelumnya, dalam penyaluran bansos ini, Pemkot Bogor bekerja sama dengan PT Pos Indonesia terhitung 1 - 10 Mei mulai menyalurkan bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor kepada 19.904 Kepala Keluarga (KK) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masing- masing KK akan menerima uang tunai sebesar Rp. 500 ribu selama 4 bulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny Iswara mengatakan, penyaluran bantuan Non DTKS dari APBD Kota Bogor ini sudah dijadwalkan di masing-masing kelurahan. Nantinya, penerima bantuan datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi, mekanismenya dilaksanakan oleh kantor pos. Data 19.904 KK penerima ini akan menerima bantuan secara terjadwal,"pungkasnya. (OL-2)