Abah Adi Kurdi Tutup Usia, Sederet Aktor Sampaikan Duka

Aktor kawakan Agustinus Adi Kurdi, 71, tutup usia pada Jumat (8/5). Kepergian aktor yang antara lain identik dengan peran Abah di serial drama televisi Keluarga Cemara (1997) itu dikabarkan pertama oleh Romo Jost Kokoh Prihatanto lewat unggahannya di Twitter dan Facebook.

Ditulis oleh Romo Jost, aktor yang mengawali kariernya dari panggung teater itu wafat di RS Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada pukul 11.30 WIB. ‘Konon karena gangguan syaraf otak,’ tulisnya.

Kabar tersebut segera mendapat respons dari warganet, termasuk dari para pekerja seni.

Aktor Agus Ringgo Rahman yang juga melakoni tokoh Abah di Keluarga Cemara versi film layar lebar mengunggah fotonya bersama Adi di akun Instagram-nya sembari menuliskan, ‘Turut berduka dan berbelasungkawa atas meninggalnya om adi kurdi, seorang panutan dalam berkarya dan berperilaku’.

Aktor Vino G Bastian pun tak luput dari duka dengan mencuitkan, ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.. Selamat jalan om Adi Kurdi, bahagia disisiNYA. #FilmSabarIniUjian directed by @anggyUmbara adalah film terakhir yang beliau bintangi, Alhamdulillah masih bisa berkarya bersama. Semoga husnul khatimah’.

Adapun aktor Morgan Oey mengunggah pesan, ‘Selamat jalan om Adi Kurdi. You will be missed. RIP'. (M-2)