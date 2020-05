Tiongkok Sebut Amerika Serikat tidak Punya Bukti

PEMERINTAH Tiongkok menyatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo soal sumber virus korona dari sebuah laboratorium di Wuhan.

“Saya pikir masalah ini harus diserahkan kepada para ilmuwan dan profesional medis, bukan kepada politisi yang berbohong untuk tujuan politik domestik mereka sendiri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying, kemarin.

Washington dan Beijing telah berulang kali berselisih soal virus yang muncul di Tiongkok pada akhir tahun lalu sejak virus itu menjadi pandemi global. Pompeo mengata kan ada ‘bukti besar’ untuk menunjukkan virus korona baru berasal dari laboratorium Tiongkok.

“Pompeo berulang kali berbicara tetapi dia tidak bisa memberikan bukti apa pun. Bagaimana bisa? Karena dia tidak punya bukti,” kata Hua.



Tudingan Trump

Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga mengatakan telah melihat bukti yang menghubungkan virus itu ke laboratorium Wuhan dan mengancam akan menerapkan tarif perdagangan baru terhadap Beijing.

Amerika Serikat, kini menjadi negara yang paling terpukul di dunia akibat pandemi virus korona, dengan lebih dari 70 ribu kematian. Beijing menuduh AS berusaha mengalihkan perhatian dari penanganan domestiknya terhadap wabah itu. “Kami minta AS untuk menghentikan itu, mengalihkan fokus ke Tiongkok,” kata Hua.

Sebagian besar ilmuwan percaya virus baru itu melompat dari hewan ke manusia, dengan kecurigaan terfokus pada pasar di Wuhan yang menjual satwa liar untuk daging. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan klaim AS tentang asal virus itu ialah ‘spekulatif’. WHO juga mengatakan sedang menunggu undangan dari Tiongkok untuk berpartisipasi dalam penyelidikan tentang asal-usul hewan dari virus itu. Namun, Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Chen Xu, mengatakan Tiongkok tidak akan mengundang para ahli internasional untuk menyelidiki sumber covid-19 sebelum benar-benar tuntas mengatasi wabah. (AFP/Nur/X-11)