Bundesliga Resmi Dilanjutkan pada 16 Mei

LIGA Sepak Bola Jerman (DFL) mengonfirmasi Bundesliga Jerman akan dilanjutkan pada Sabtu, 16 Mei. Bundesliga merupakan liga Eropa pertama yang telah menentukan jadwal kembali bergulirnya kompetisi yang ditunda sejak Maret lalu imbas pandemi covid-19.

"Saya melihat laporan dari seluruh dunia bahwa kami adalah liga besar pertama yang kembali," kata Kepala Eksekutif DFL Christian Seifert, Kamis (7/5).

"Ini hanya dapat terjadi karena kami mendapat keistimewaan hidup di salah satu sistem kesehatan paling modern di dunia," tambahnya.

DFL mengatakan pertandingan akan melalui protokol medis yang ketat dan melarang pendukung untuk hadir di stadion.

Pada hari Sabtu pukul 15:30 waktu setempat atau 20:30 WIB akan memainkan pekan ke-26, yakni Borussia Dortmund vs Schalke 04, RB Leipzig vs SC Freiburg, Hoffenheim vs Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf vs SC Paderborn dan Augsburg vs Wolfsburg. Lalu, dilanjutkan partai Eintracht Frankfurt melawan Borussia Mönchengladbach pada 18:30 waktu setempat.

Lalu, pada Minggu (17/5) akan memainkan laga FC Koln vs Mainz 05 dan Union Berlin vs Bayern Muenchen. Lalu, pada Senin (18/5) akan dilangsungkan partai Werder Bremen vs Bayer Leverkusen.

Pekan terakhir pada musim 2019/2020 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni.

Pemerintah Jerman telah memberi hijau untuk melanjutkan Bundesliga untuk menghindari ancaman finansial yang akan dihadapi klub juga kompetisi dihentikan. Akan tetapi, pemerintah memberi syarat kepada klub untuk mematuhi protokol medis yang ditetapkan.

Pemain akan dites covid-19 setidaknya sekali dalam sepekan. Lalu, selama pertandingan maksimum dihadiri 322 orang yang merupakan gabungan dari tim, perangkat pertandingan, staf medis, dan staf siaran televisi. Kemudian staf medis akan dibekali alat pelindung diri atau APD.

Pemain di bangku cadangan tetap menerapkan social distancing dan konferensi pers akan digelar secara virtual.

Pemerintah Jerman sendiiri telah berangsur melonggarkan kebijakan lockdown atau kuncitara dan semua olahraga terbuka telah diizinkan kembali bergulir dengan syarat tetap melakukan social distancing. (goal/OL-4)