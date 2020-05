The Jakmania Kebagusan Berdonasi Bantu Warga Terdampak Pandemi

AKSI kemanusiaan dilakukan The Jakmania Kebagusan dalam menyikapi pandemi covid-19. Korwil The Jakmania Kebagusan, Jakarta Selatan, Ronaldo Marcofan Basten, mengatakan aksi pendukung Persija Jakarta itu tidak lepas dari Program 10 Rumah Aman.

“Kami merespons berbagai hal menyangkut covid-19. Kami tergerak untuk menggalang bantuan sembako bagi warga terdampak. Apalagi, momentumnya bersamaan dengan Milad 1 Tahun The Jakmania Kebagusan,” ungkap Ronaldo dalam keterangan, Kamis (6/5).

Penggalangan donasi ini bersumber dari iuran anggota Rp40 Ribu per orang. Iuran tersebut diwujudkan sembako dengan estimasi nilai minimal Rp9,08 Juta. Sembako tersebut didistribusikan pada warga yang membutuhkan.



“Kami menghindari adanya keramaian dan kerumunan massa saat memperingati 1 tahun The Jakmania Kebagusan. Sebab, semua sedang menjalankan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Rapat pembahasan pemberian donasi ini juga sudah dilakukan secara online,” katanya lagi.



Ronaldo menambahkan, pihaknya belajar banyak dari Program 10 Rumah Aman. Ia sangat optimistis angka donasi yang terkumpul akan tercapai secara maksimal bahkan bisa melebihi perkiraan sementara jumlah total tersebut.



Sembari menyiapkan amal, The Jakmania Kebagusan pun terus menjalankan Program 10 Rumah Aman. Bahu membahu bersama warga Kebagusan 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, The Jakmania Kebagusan rutin melakukan penyemprotan disinfektan.

Lokasi penyemprotannya ada di 4 Rukun Tetangga (RT). Mulai RT 04 hingga RT 07 yang masuk area Rukun Warga (RW) 01. Penyemprotan dilakukan 27 orang The Jakmania Kebagusan. Komposisinya, ada 7 orang pengurus The Jakmania Kebagusan dan sisanya adalah anggotanya.

Selain rumah warga, penyemprotan disinfektan juga menyasar fasilitas umum. Sebut saja, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Ronaldo juga menambahkan, warga di tiap RT secara mandiri memiliki peralatannya sendiri.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, The Jakmania terus memberikan inspirasi. Mereka terus mengamankan wilayah masing-masing dari pandemi covid-19.

"Lebih dari itu, mereka mengembangkan jiwa solidaritas melalui berbagai aksi amal. Dengan bergotong royong, semua problem pasti akan diselesaikan,” tutup dia. (RO/A-3)