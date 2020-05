Saat Pandemi Covid-19, Harga Bapok di Pangkalpinang Justru Stabil

Harga bahan pokok (bapok) di pasar pembangunan Pangkalpinang tetap stabil dan tidak terpengaruh pandemi covid-19. Namun, daya beli masyarakat justru menurun.

Lukman, pedagang di pasar Pembangunan Pangkalpinang mengatakan harga bapok seperti cabai rawit, bawang merah, dan cabai keriting masih stabil. Namun sayangnya pembeli menurun.

"Kalau harga stabil ya dan biasanya di bulan puasa begini setiap hari ramai pembeli, tapi di tengah pandemi covid-19 saat ini menurun," kata Roy. Kamis (7/5).

Ia menyebutkan untuk harga cabai keriting Rp10 ribu sampai Rp12 ribu per kilogram kalau di karung. "Kalau untuk makan atau bukan untuk jualan harganya Rp15 ribu sampai Rp18 Ribu per kilo. Cabai kecil karungan per kilo Rp20 ribu. Eceran Rp25 ribu," jelas Lukman.

Harga bawang merah eceran, lanjutnya, Rp48 ribu, tapi per karung Rp42 ribu. "Bawang putih Rp28 ribu per karung dan eceran Rp35 ribu," tambahnya.

Dia berharap mudah-mudahan permasalahan covid-19 cepat hilang dan aktivitas pasar berjalan seperti biasa.

Sulaiman, pedagang di pasar Atrium Jl Trem Kota Pangkalpinang juga menyebutkan harga cabai lokal dan bawang stabil.

"Cabai lokal yang keriting Rp15.000 per kilo, cabai kecil (rawit) Rp25.000 per kilonya, sedangkan harga bawang merah Rp38.000, bawang putih Rp32.000," kata Sulaiman.

Ia mengaku stok barang yang ada di distributor banyak. "Permasalahannya saat ini adalah daya beli masyarakat menurun," tandasnya. (OL-14)