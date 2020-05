Stephanie Poetri Mengaku Selalu Ingin Jadi Penyanyi

PENYANYI Stephanie Poetri menjadi penampil ketiga belas dalam konser virtual 88rising: Asia Rising Forever, Kamis (7/5). Dalam kesempatan itu, putri penyanyi Titi DJ itu menceritakan tentang cita-citanya.

"Aku selalu ingin menjadi penyanyi karena ibuku seorang penyanyi. Itu adalah mimpiku. Aku banyak memainkan akustik pop musik. Aku senang bisa berada di sini," ungkap Stephanie.

Stephanie adalah putri pasangan Titi DJ dan Andrew Hollis Dougharty. Ayah Stephanie adalah seorang guru musik yang bermukim di Texas.

Baca juga: Tom Cruise akan Syuting di Angkasa Luar

Memiliki darah campuran Asia Amerika sempat membuatnya sedikit minder.

"Tumbuh menjadi seorang Asia seperti outsider di Amerika. Rasanya keren bisa menjadi bagian dari ini," ungkap Stephanie.

Dalam konser virtual 88rising: Asia Rising Forever Stephanie membawakan dua lagu yakni I Love You 3000 dan cover lagu dari Lewis Capaldi berjudul Someone You Loved.

Stephanie menceritakan sedikit kilas balik pembuatan lagu I Love You 3000. Lagu itu berangkat setelah animo film Avengers: Endgame.

"Seseorang mengirimkanku direct message dan meminta I Love You 3000 dibuatkan lagu. Aku menulisnya dalam dua jam," cerita Stephanie.

Konser virtual Asia Rising Forever digelar pada Kamis (7/5) pukul 08.00 WIB. Acara ini dipandu rapper sekaligus aktor Los Angeles, Dumbfoundead.

Dalam siaran langsung virtual Asia Rising Forever, terdapat 20 penampil dari 11 negara. Festival ini juga menampilkan wawancara eksklusif, surprise games, dan pertunjukan langsung dari kamar tidur para musisi.

Sejumlah musisi yang ikut dalam Asia Rising Forever yakni Rich Brian, NIKI, Kang Daniel, CLC, Hyukoh, ALEXTBH, Nuna, Beabadoobee, Inigo Pascual, Josh Pan, Keshi, Lim Kim, Luna Li, MXMTOON, No Vacation, Phum Viphurit, Stephanie Poetri, Suboi, Yuna, dan 9M88.

Hingga pukul 10.15 WIB, donasi terkumpul sejumlah US$10,375 dalam siaran langsung YouTube 88rising.

Label kolektif 88rising bekerja sama dengan Asian Americans Advancing Justice. Konser virtual Asia Rising Forever digelar tepat dimulainya hari Asian-American Heritage Month and the Pacific Islands.

Asian-American Heritage Month and the Pacific Islands dirayakan selama bulan Mei untuk mengakui kontribusi warga Asia Amerika dan beberapa orang Amerika dari Kepulauan Pasifik terhadap sejarah, budaya, dan capaian prestasi Amerika Serikat. (OL-1)