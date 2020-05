Klikerja.com Mudahkan Korban PHK Dapatkan Pekerjaan

PANDEMI Covid-19 berimbas pada tingginya angka pemutusan hubungan kerja di Tanah Air.

Situasi itu membuat Budy Sugandi, Abraham Auzan dan Rizky Rakhmat Oentoe untuk membuat gerakan kemanusiaan #GotongRoyong berupa paltform Klikerja.com.

Menurut Budi Sugandi, Klikerja.com merupakan gerakan rotong royong di tengah pandemi Covid-19 untuk dapat membantu masyarakat bangkit dan bisa hidup layak bersama keluarga.

Ada tiga tahapan yang dilakukan. Pertama, pendaftaran peserta di via website. Kedua, training skill online secara gratis dan yang ketiga, dihubungkan dengan startup dengan perusahaan pencari kerja.

"Kami tidak bergerak sendiri, tapi mengajak seluruh startup, perusahaan hingga pengusaha Indonesia yang punya kepedulian untuk berkolaborasi dan membantu masyarakat kita khususnya mereka yang terkena dampak langsung Covid-19. Bisa dengan memberikan kelas online gratis atau memberikan pekerjaan kepada peserta yang telah mengikuti program training gratis tersebut," ujar Budi melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (6/5).

Jenis pekerjaannya, sambung Budi, bisa full time atau part time (per proyek atau per jam) sesuai dengan kebutuhan. Misalnya menjadi admin, penerjemah, programmer hingga analis.

Budy Sugandi dan Abraham Auzan pernah meraih short-course Australia Awards for leaders, entrepreneurs and innovators of startup pada 2016. Budy juga merupakan Founder Klikcoaching juga Kabid Edupreneur dan Inovasi di Rumah Millennials, Abraham Co-founder Sehati TeleCTG dan Rizky Rakhmat merupakan Co-founder AntikMebel.

Meski ketiganya memiliki startup masing-masing, dalam hal kemanusiaan ini, mereka berkolaborasi agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.

“Harapannya dengan hadirnya platform ini bisa membantu secara langsung masyarakat Indonesia agar bisa kembali hidup normal dan juga membantu perekonomian bangsa Indonesia yang sedang sakit," pungkasnya. (OL-8).