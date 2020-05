Muslimah Creative Stream Fest 2020: Heal the World

Muslimah Creative Stream Fest 2020 merupakan The First Muslimah Talks and Workshop in Streaming presented by Scarf Media yang akan diselenggarakan secara online pada 08-10 Mei 2020 mendatang.

Muslimah Creative Stream Fest 2020 merupakan sebuah acara yang dibuat secara online untuk pertama kalinya. Acara ini mempertemukan ragam tokoh inspiratif yang bisa menginspirasi.

Acara yang bertajuk Heal The World ini terdiri dari talkshow, sharing, charity, workshop class, dan kajian Islami ini akan menghadirkan para muslimah around the world. Mereka akan membicarakan ragam isu kekinian tentang Muslimah secara online streaming di www.scmedia.id.

“Tujuan acara ini adalah mengisi Ramadan dengan banyak kegiatan positif, sharing dan juga beramal #dirumahaja, semua kegiatan akan mudah dilihat di rumah saja melalui online streaming, Ramadan #Dirumahaja ? Gak Masalah. Streaming saja di www.scmedia.id,” papar Temi Sumarlin, Founder and CEO Scarf Media.

Ada banyak rangkaian acara Muslimah Creative Stream Fest 2020 yang bisa Scarf Lover ikuti selama Ramadan #dirumahaja. Seperti Workshop memasak menu restoran di rumah bersama Shireen Sungkar, Workshop bersama Fery Farhati dengan tema Perempuan dan Kreativitas di Era Pandemi, Talkshow dan Sharing mengenai gizi cukup menjaga imunitas agar terhindar dari covid19 bersama dr Davrina.

Mengetahui perkembangan tentang korona di berbagai belahan dunia bersama Emma Maree Edward (Finalist Miss Australia 2020) dan juga Zahratul Jannah, influencer yang tinggal di Inggris.

Selain itu ada Parenting Talks bersama psikolog Intan Erlita dan Nussa Official, serta mengintip ibu Nurasia Uno membuat minuman sehat dari dapur rumahnya langsung. Lalu ada Fashion Talks bersama Nadya Nizar Nadjani dan Aad Chiel juga desainer Didiet Maulana yang akan membahas soal How to Switch your Business During Covid-19.

Keseruan lain di Muslimah Creative Stream Fest 2020 yakni Workshop bersama Makeup Artist Vivi Thalib yang akan memberikan tutorial makeup untuk Anda tetap #Cantikdirumahaja. Special performance Stand up Comedy dari Sadkiyah Maruf juga akan menghibur Anda semua, Scarf Lover. Kajian dari Ustadz Erick Yusuf akan menambah pengetahuan Anda.

Ada juga Charity for Covid-19 yakni memberikan bantuan alat perlindungan diri (APD) kepada tenaga medis yang membutuhkan serta sembako bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung akibat pandemi korona.

Semua kegiatan Muslimah Creative Stream Fest 2020 dilakukan secara online streaming di youtube Scarf Media (https://www.youtube.com/channel/UCTD_O6MPZFfweHVBRD0JiLA), jadi Scarf Lover bisa menikmati gelaran ini #dirumahaja. Untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagram Scarf Media di @Scarf_Media dan www.scmedia.id. (RO/OL-10)