Andien Aisyah Mendobrak Keterbatasan

PENYANYI jazz bertalenta, Andini Aisyah Haryadi atau akrab disapa Andien, memupuk kebiasaan baru selama masa tinggal di rumah, yaitu melukis. Andien yang sedang hamil anak kedua, sebelumnya merasa tidak percaya diri untuk melukis.

Perempuan kelahiran 25 Agustus 1985 itu merasa kegiatan tersebut satu-satunya yang tidak mungkin dia lakukan. “Melukis buat saya seperti jadi salah satu momok dan limitasi. Belief system, saya bilang saya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melukis. Never. But remember, the more you feel uncomfortable about things, the more you get out of your comfort zone,” ujar Andien melalui unggahan dalam laman Instagram-nya, Minggu (3/5).

Dengan keyakinan yang ditanamkan dalam hatinya itu, pelantun tembang Gemintang ini coba mendobrak keterbatasan tersebut. Dalam unggahannya, Andien bahkan tanpa sungkan berpose dengan lukisannya yang berupa tokoh kartun Jepang Totoro. “Lukisan Totoro ini adalah lukisan pertama saya selama 35 tahun ini. Dan dilanjutkan dengan dua lukisan di sebelahnya. Memang bentuknya seperti stroke anak kecil sih ha ha. Dan buat ngepost hasil lukisan pertama saya ini butuh keberanian sendiri. But, who cares,” kata Andien. (Try/M-4)