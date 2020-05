Gaikindo Siapkan Dua Seri GIIAS 2020

AKIBAT pandemi covid-19 yang melanda Tanah Air, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meninjau ulang kegiatan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2020 The Series. Rangkaian pameran yang rencananya akan digelar di Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Medan itu akhirnya mengalami penjadwalan ulang.

Keputusan pemerintah mengeluarkan status tanggap darurat hingga 29 Mei 2020, untuk menekan penyebaran virus diharapkan berjalan sesuai harapan. Gaikindo berasumsi bahwa memasuki Juni 2020 kondisi pandemi mulai membaik, dan berangsur normal menjelang Juli 2020.

Gaikindo mengungkapkan komitmennya untuk terus berupaya mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia akibat badai pandemi covid-19 di Tanah Air. Salah satunya dengan tetap menyelenggarakan GIIAS 2020 yang tertunda.

Untuk saat ini, Gaikindo akan mengkonsentrasikan penyelenggaraan pada dua pameran, yaitu GIIAS Surabaya 2020 dan The 28th GIIAS, BSD-CITY, sementara penyelenggaraan GIIAS Makassar dan GIIAS Medan akan dilaksanakan kembali pada 2021.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan ihaknya harus berpikir ke depan yang harus mempertimbangkan berbagai faktor berdasarkan skala prioritas, seperti kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta kondisi perekonomian negara.

"Kami juga harus memikirkan kepentingan industri, bahwa industri otomotif akan membutuhkan waktu untuk recovery, namun juga membutuhkan ajang untuk bangkit Kembali, oleh karena itu kami memutuskan untuk berupaya tetap melangsungkan GIIAS 2020," sambung Yohannes dalam siaran resminya.



Untuk urusan waktu pelaksanaan, Ketua III Gaikindo sekaligus ketua penyelenggara pameran GIIAS, Rizwan Alamsjah mengungkap beberapa penyesuaian tanggal penyelenggaraan dan pengurangan durasi pameran khusus untuk GIIAS Surabaya 2020 dan The 28th GIIAS, BSD-City.

"Kami mencapai kesimpulan bahwa menggeser tanggal penyelenggaraan adalah pilihan terbaik, dimana GIIAS Surabaya 2020 akan berlangsung pada bulan September dan The 28th GIIAS, BSD-CITY akan berlangsung dibulan Oktober," ungkap Rizwan.

Penyelenggaraan GIIAS 2020 The Series adalah: GIIAS Surabaya 2020 akan berlangsung selama lima hari mulai 2-6 September 2020 di Grand City Convex Surabaya. Sementara, The 28th GIIAS 2020, BSD-City akan berlangsung pada 22 Oktober – 1 November 2020, di Indonesia Convention Exhibtion (ICE).



Rizwan Alamsjah,menekankan kembali keyakinannya bahwa penyelenggaraan GIIAS 2020 The Series akan menjadi ajang yang paling tepat untuk bersama membangkitkan industri otomotif Indonesia. Kehadiran GIIAS The Series ditahun yang sangat berat ini lanjutnya, adalah bukti konsistensi dan upaya industri otomotif untuk terus bergerak maju bagi masyarakat Indonesia.

"Semoga pandemi covid-19 ini dapat segera teratasi dan kita semua dapat Kembali beraktifitas memajukan industri, dan masyarakat dapat menikmati sajian yang terbaik dari GIIAS 2020 The Series," tutup Rizwan. (S-1)