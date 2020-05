Mentan: Harga Gula Turun Pertengahan Mei

MENTERI Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan harga gula diprediksi turun sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 12,5 ribu per kilogram (kg).

"Untuk gula awal puasa memang Rp 17 ribu per kg. Namun sudah turun hingga titik Rp 14 ribu per kg. Akhirnya harga gula akan mencapai Rp 12,5 ribu per kg targetnya," ujar Syahrul dalam diskusi virtual, Selasa (5/5).

Penurunan harga gula, lanjut Syahrul, dipastikan terjadi pada pekan kedua Ramadan, atau sekitar pertengan Mei.

"Di semua atau minggu awal memasuki puasa selalu ada dinamika harga. Biasanya harga naik, namun di minggu kedua akan surut," imbuh Syahrul.

Pusat Informasi Harga Pangan (PIHPS) Nasional menunjukkan harga gula masih pada level Rp 17,9 ribu per kg. Syahrul menekankan distribusi gula ke sejumlah daerah sudah dilakukan. Tujuannya, memenuhi kebutuhan dan menurunkan harga gula.

"Untuk gula distribusi sudah dilakukan. Tetapi dilakukan dilakukan oleh kementerian lain. Semoga dengan ini cepat turun (harganya)," pungkasnya.(OL-11)