Bantu 1 Juta Masker untuk Mitigasi Covid-19 di Tahap II

SEBAGAI bentuk kepedulian mereka terhadap pandemi covid-19 yang melanda Tanah Air, Rajawali Corpora melalui Rajawali Foundation dan juga salah satu unit bisnisnya, PT Jogja Magasa Iron (JMI)/Indo Mines menyalurkan bantuan sebanyak satu juta masker. Bantuan itu terutama untuk membantu upaya mitigasi dan siaga penyebaran covid-19.

Bantuan alat medis yang juga didukung oleh Tianjin RockCheck Puji Foundation itu ditujukan bagi tenaga medis di garis terdepan dan masyarakat yang paling terdampak wabah.

Executive Advisor to the Chairman & CEO Rajawali Corpora, Satrio Tjai, mengungkapkan, bantuan itu merupakan bantuan tahap kedua yang disalurkan grup melalui Rajawali Foundation. Sebelumnya, pada awal April lalu, mereka juga memberi bantuan ribuan masker kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan untuk komunitas anak perusahaan Rajawali Corpora.



“Untuk tahap kedua ini, bantuan kami salurkan melalui Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, IGCN, komunitas anak perusahaan, dan beberapa tempat lainnya yang membutuhkan,” ujar Satrio.



Bantuan tahap kedua dilaksanakan bertepatan dengan tibanya bulan suci Ramadan. Hal itu, lanjut Satrio, diharapkan dapat terus memacu unit usaha lainnya di dalam grup Rajawali untuk melanjutkan berbagai kegiatan dalam menyambut bulan Ramadan sekaligus turut mencegah penyebaran covid-19.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Rajawali Foundation Agung Binantoro mengatakan, masker merupakan salah satu perlengkapan medis yang saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi wabah covid-19, khususnya bagi para tenaga medis.



Selain itu, lanjut Agung, ketersediaan masker juga sangat diperlukan berbagai lapisan masyarakat, terlebih di tengah terus bertambahnya jumlah kasus penularan virus ini.



“Bantuan ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian kami untuk melangkah bersama-sama pemerintah dan masyarakat menghadapi penyebaran virus ini,” kata Agung.



Selain memberikan bantuan berupa masker, lanjut Satrio, pihaknya juga telah menjalankan upaya pencegahan penyebaran covid-19 dengan penerapan physical distancing di area kerja. “Kami juga melaksanakan working from home (WFH), serta melakukan pelarangan perjalanan (travel restriction) bagi karyawan dan komunitas di lingkungan perusahaan,” imbuh dia.



Bantuan yang diserahkan oleh Rajawali Foundation ini diterima langsung oleh Presiden IGCN JW Junardy dan perwakilan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta di tempat dan kesempatan terpisah. JW Junardy menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang disalurkan oleh Rajawali Corpora dan unit-unit usahanya. Dia berharap bantuan ini dapat membantu upaya mitigasi bencana wabah Covid-19 di Indonesia.



“Sebagai tindak lanjut, kami akan menyalurkan bantuan masker ini ke Doctor Share yang ditujukan kepada ribuan tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan dan RS rujukan dalam penanganan Covid-19,” sambung dia. (RO/A-1)