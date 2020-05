Rapinoe dan Morgan Terkejut Tuntutan Gaji Setara Ditolak Hakim

KAPTEN timnas putri Amerika Serikat (AS) Megan Rapinoe dan Alex Morgan terkejut setelah tuntutan soal kesetaraan gaji yang diajukan timnas putri AS ditolak hakim pengadilan.

Rapinoe dan Morgan, yang turut membantu AS meraih gelar keempat Piala Dunia tahun lalu, mengatakan mereka berencana mengajukan banding setelah hakim di California, Jumat (1/5), menolak klaim tim putri AS bahwa mereka digaji lebih rendah dari tim putra.

Perseteruan antara timnas putri AS dengan US Soccer, federasi sepak bola negara adidaya itu, telah lama mengemuka di publik dan para pemain menuntut ganti rugi sebesar US$66 juta di bawah payung hukum Undang-Undang Kesetaraan Upah (Equal Pay Act).

"WNT (timnas putri) telah dibayar lebih baik secara kumulatif dan rata-rata setiap gimnya dari pada MNT (timnas putra)," ungkap pengadilan dalam rangkuman keputusan.

Namun, Rapinoe, peraih Ballon d'Or tahun lalu, mempertanyakan logika rangkuman keputusan itu.

"Jika aku dibayar satu dolar setiap kali bermain dan laki-laki dibayar tiga dolar, namun karena aku menang sepuluh laga dan dia hanya menang tiga pertandingan, jadi aku mengumpulkan 10 dolar dan dia sembilan dolar. Aku tidak yakin bagaimana itu membuatku menghasilkan uang lebih banyak," kata Rapinoe, Selasa (5/5).

Pengadilan mengizinkan pengaduan soal perlakuan medis, perjalanan dan latihan yang tidak adil diajukan ke sidang, yang dijadwalkan mulai 16 Juni nanti.

Sejumlah nama turut mendukung upaya timnas putri AS seperti mantan petenis nomor 1 dunia asal AS Billie Jean King dan kandidat presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden.

"Jangan menyerah. Ini belum berakhir," cicit Biden kepada timnas putri AS.

Kemudian ia juga menyebut federasi sepak bola AS dengan menulis, "Gaji setara, sekarang. Kalau tidak, ketika aku jadi presiden, kalian bisa pergi ke tempat lain mencari dana untuk Piala Dunia."

Sementara itu, asosiasi pemain timnas putra Amerika Serikat USMNT menegaskan kembali dukungan mereka kepada para pesepak bola putri lewat pernyataan, Senin (4/5).

"Para pemain USMNT terus mendukung para pemain WNT dalam upaya mereka memperjuangkan kesetaraan gaji."

"Selama satu setengah tahun, para pemain USMNT telah membuat proposal kepada federasi yang bertujuan untuk meraih kesetaraan gaji bagi para pemain USMNT dan USWNT," demikian pernyataan asosiasi itu. (OL-1)