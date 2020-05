Tagar #SobatAmbyarBerduka Ramaikan Lini Masa

TAGAR #DidiKempot dan #SobatAmbyarBerduka ramai di lini masa Twitter pada Selasa (5/5) pagi setelah sang maestro campursari bernama asli

Dionisius Prasetyo itu meninggal dunia pada pukul 07.45 WIB di Solo, Jawa Tengah.

Warganet mengucapkan belasungkawa kepada The Godfather of Broken Heart yang namanya sedang melonjak dalam setahun terakhir.

"Sugeng tindak Mas Didi Kempot, Lord Of Broken Heart," kata Heruwa, vokalis band ska-reggae Shaggy Dog melalui Twitter.

Baca juga: Didi Kempot Dimakamkan di Sidowayah Ngawi

Didi Kempot menjadi trending nomor satu dengan cuitan sebanyak 73 ribu hingga pukul 09.20 WIB.

Sedangkan #SobatAmbyarBerduka berada di urutan kedua diikuti Rest In Peace, Lord Didi, Pakhde, The Godfather of Broken Heart, sugeng tindak, dan selamat jalan.

Didi Kempot wafat di usia 53 tahun. Penyanyi itu dijuluki The Godfather of Broken Heart berkat lagu-lagu bertemakan patah hati.

Nama Didi Kempot kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir terutama di kalangan anak muda. Sederet konser pun telah dilakukan oleh Didi Kempot dengan penonton anak muda.

Didi Kempot juga berencana menggelar konser Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada 14 November 2020 mendatang. Namun, konser tersebut urung

dilaksanakan setelah sang legenda menghembuskan nafas terakhirnya. (OL-1)