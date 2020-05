Didi Kempot Meninggal Dunia

THE God Father of Broken Heart Didi Kempot The God Father of Broken Heart Didi Kempot dikabarkan meninggal di RS Kasih Ibu Solo. hari ini Selasa (5/5) Pukul 07.45. Humas RS Kasih Ibu, David membenarkan kabar meninggalnya Didi Kempot. Jagat media sosial meramaiakn kabar itu dan ucapan belasungkawa datang dari para penggemarnya dan menjadi trending nomor 1 di Indonesia.

Terakhir Didi Kempot ikut aktif menggalang donasi untuk covid-19 lewat konser #dirumahaja yang digagas Najwa Shihab dan penyanyi Tompi. (OL-3)