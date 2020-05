Mark Ruffalo akan Hadir di Serial Pendek di HBO

DARI penulis dan sutradara kenamaan Derek Cianfrance lahirlah I Know This Much Is True, serial drama enam bagian yang akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), Senin (11/5) pukul 08.00 WIB di HBO dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO

Serial pendek itu dibintangi oleh Mark Ruffalo yang juga menjadi executive producer sebagai dua sosok kembar identik Dominick dan Thomas Birdsey dalam suatu kehidupan keluarga dengan kehidupan paralel mereka dalam suatu ceita epik tentang pengkhianatan, pengorbanan dan kemurahan hati.

Disadur dari novel peraih New York Times bestseller karya Wally Lamb yang berjudul sama, serial ini memperlihatkan Dominick dan Thomas pada periode berbeda dalam kehidupan mereka, diawali dengan keberadaan mereka di usia mendekati paruh baya, sarat dengan kilas balik Dominick ketika mereka masih anak-anak. Episode selanjutnya akan tayang setiap Senin pada jam yang sama.

Serial ini juga menghadirkan Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, dan John Procaccino.

Serial pendek ini ditulis untuk televisi dan disutradarai Derek Cianfrance. Cianfrance menjadi executive producer bersama Ben Browning & Glen Basner untuk FilmNation Entertainment, Mark Ruffalo untuk Willi Hill Productions, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstein; dan Jamie Patricof sebagai co-executive producer. (RO/OL-1)