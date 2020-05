Twilighters, Bersiaplah, Edward Cullen bakal Kembali

Dua belas tahun setelah merilis apa yang diyakini sebagai novel Twilight terakhir, Breaking Dawn, penulis Stephenie Meyer mengumumkan pada hari Senin (4/5) bahwa ia melanjutkan roman vampir itu dengan novel baru: Midnight Sun. Novel itu direncanakan dirilis pada 4 Agustus.

Menurut penerbitnya, Little, Brown, Midnight Sun menceritakan kembali kisah asal Twilight dari sudut pandang vampir rupawan dengan kulit berkilauan, Edward, yang keinginannya memiliki remaja fana Bella berkonflik dengan keinginannya untuk meminum darahnya.

"Ketika kita mempelajari detail yang lebih menarik tentang masa lalu Edward dan kerumitan pikiran batinnya, kita memahami mengapa ini adalah perjuangan menentukan dalam hidupnya," penerbit Little, Brown menulis dalam sinopsisnya. "Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh cinta pada Bella ketika dia tahu bahwa dia membahayakan hidupnya?"

Para "Twi-hards” tahu bahwa Midnight Sun sebenarnya bukan konsep baru. Pada 2008, 12-bab naskah bocor secara online pada 2008 dan membuat Meyer 'mogok', tetapi ia memuaskan rasa penasaran penggemar dengan mengunggah fragmen yang sekarang sudah dihapus pada situsnya. Banyak yang lantas berharap Midnight Sun akan terwujud suatu hari nanti, membuat kabar peluncuran buku ini bak hadiah di tengah masa swakarantina.

"Ini saat yang gila sekarang dan saya tidak yakin itu waktu yang tepat untuk mengeluarkan buku ini," kata Meyer melalui video di Good Morning America. "Tetapi, beberapa dari Anda telah menunggu begitu lama sehingga sepertinya tidak tepat untuk membuatmu menunggu lagi. ”

Berita ini dengan cepat membangunkan para penggemar Twilight di Twitter. Ada yang memuji Meyer karena mempertahankan kekuatan literasinya meskipun dia sudah lama menghilang dari mata publik. Yang lain bersyukur bahwa Meyer sulit menahan diri dalam menceritakan kisah itu dari sudut pandang Edward, sehingga memberi para penggemar 672 halaman yang intensif.

Namun, pertanyaan yang mengemuka tetap ada: Apakah ada kemungkinan bahwa mantan pasangan Robert Pattinson dan Kristen Stewart akan mengulangi peran mereka sebagai Edward dan Bella? Mungkin tidak, karena Pattinson tanpa ampun dan kocak telah meledek franchise itu di berbagai kesempatan. Namun, ada juga yang berharap harapan R-Patz setidaknya bisa meminjamkan suaranya ke buku versi audio.

Sementara penggemar Twilight masih harus menunggu hingga Agustus, penantian penggemar novel Hunger Games akan segera klimaks. Pasalnya, penulis Suzanne Collins telah dijadwalkan merilis seri Hunger Games terbaru, The Ballad of Songbirds and SnakSnakes pada 19 Mei mendatang. Pada novel ini, Collins akan menyingkap masa lalu tokoh antagonis Presiden Snow. (M-2)