Harga BBM di Indonesia tidak Ada Perubahan

HARGA jual eceran bahan bakar minyak (BBM) Indonesia Mei masih sama dengan April 2020 alias tidak ada kenaikan maupun menurunan harga. Meskipun harga minyak mentah dunia sudah anjlok ke level USD 20 per barel dari harga normalnya USD 60 per barel

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, hal tersebut lantaran masih menanti dampak kesepakatan pemangkasan produksi antara negara-negara OPEC dan non-OPEC yang dilakukan mulai bulan Mei ini.

Pemangkasan produksi tersebut akan berlangsung terhitung mulai Mei sebesar 9,7 juta barel per hari Mei-Juni 2020.

"Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang masih belum stabil, yang memiliki volatilitas yang tinggi," ungkapnya Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR via daring, Senin (4/5).

Ia menambahkan, anggota OPEC+ bakal menurunkan produksi sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli-Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021-April 2020.

"Diperkirakan harga akan rebound ke level US$ 40 per barel di akhir tahun, waktu cukup lama makanya kami masih cermati perkembangan terutama di bulan Mei dan Juni," tambahnya.

Arifin menambahkan, BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di Asia Tenggara (ASEAN) bahkan lebih murah dibanding negara di dunia.

Dalam data Kementerian ESDM, Indonesia menerapkan harga Rp9.650 per liter, sementara Singapura Rp21.317 per liter. Lalu Malaysia memberikan harga Rp4.299 per liter, ini karena pemerintahnya memberikan subsidi untuk penggunaan Bensin RON 95. Tak hanya itu, Thailand menerapkan harga Rp11.302 per liter, Vietnam sebesar Rp7.812 per liter, Filipina sebesar Rp12.532 per lier. Untuk Laos, Myanmar dan kamboja masing-masing menerapkan harga Rp16.122, Rp4.506 dan Rp9.850 per liter. (OL-2)