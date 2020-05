Go Mobile CIMB Niaga Bertransformasi Jadi Octo Mobile

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengumumkan transformasi aplikasi Go Mobile menjadi OCTO Mobile.

Inisiatif tersebut menandai perubahan salah satu platform digital CIMB Niaga, dari aplikasi mobile banking menuju digital banking yang menyediakan fitur lengkap layaknya Super App, sehingga dapat melayani beragam aktivitas finansial nasabah dan memberikan customer experience yang menarik.

Sebagai pelopor perbankan digital di Indonesia, CIMB Niaga terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan perbankan terkini. Layanan mobile banking Go Mobile pertama kali diperkenalkan pada 2012 yang diperbarui menjadi The New Go Mobile (2017) dan kini bertransformasi menjadi aplikasi digital banking OCTO Mobile (2020).



“Dengan OCTO Mobile, kini nasabah bisa melakukan berbagai aktivitas perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan di kantor cabang. Hal ini semakin melengkapi fitur-fitur yang telah tersedia sebelumnya dan bisa menjadi solusi bagi nasabah untuk tetap produktif di tengah kondisi yang masih menantang terkait covid-19, dan semuanya bisa dilakukan dari rumah,” kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan di Jakarta, Senin (4/5).

Lani melanjutkan , nasabah juga bisa membuka rekening tabungan pertama secara online, mengajukan aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) bagi nasabah terundang, membuka rekening deposito, hingga melayani transfer dengan limit mencapai Rp500 juta per hari.

Bagi nasabah yang membutuhkan uang tunai atau sebaliknya ingin menabung, kini dengan menu Cardless bisa tarik dan setor tunai tanpa kartu di seluruh ATM/CDM CIMB Niaga. Demikian juga transaksi belanja, baik di merchant offline maupun online menjadi kian lancar dengan fitur pembayaran QR dan Virtual Card Number (VCN) dari OCTO Mobile.

Lani menjelaskan, nasabah kartu kredit kini juga bisa menggunakan OCTO Mobile untuk melakukan transaksi, mengubah transaksi menjadi cicilan 0% dengan tenor 3 bulan, dan membuka atau memblokir kartu.

“Kami juga mengingatkan, sesuai regulasi Bank Indonesia transaksi Kartu Kredit mulai 1 Juli 2020 harus menggunakan Personal Identification Number (PIN). Karena itu, bagi nasabah yang belum memiliki PIN dapat membuatnya di aplikasi OCTO Mobile,” ujar Lani.

Beragam inovasi digital pada OCTO Mobile merupakan persembahan CIMB Niaga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada 26 September mendatang.

Mengusung tema ‘65 Tahun Melayani Indonesia’, CIMB Niaga berkomitmen untuk terus berperan aktif melayani masyarakat Indonesia dengan terus memberikan kontribusi dan motivasi untuk melakukan yang terbaik berlandaskan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. (RO/E-1)