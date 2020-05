Ringankan Konsumen, Pertamina Beri Cashback dan Takjil

UNTUK meringankan konsumen, selama Ramadan Pertamina menggelar Ramadan Cashback 30%, dengan menggunakan transaksi non tunai menggunakan LinkAja dari aplikasi My Pertamina. Menurut Pjs General Manager Pertamina Marketing Operation Region IV, Johan Miftah pembayaran melalui LinkAja lewat My Pertamina, konsumen aka mendapatkan cashback saldo bonus LinkAja.

"Cashback saldo yang didapatkan yaitu sebesar 30% atau maksimal Rp20.000 per hari/satu kali transaksi pertama untuk 2.000 konsumen per hari selama periode program dari tanggal 27 April-23 Mei 2020," ujarnya, Minggu (4/5).

Konsumen bisa mendapatkan cashback tersebut dengan membeli produk Pertamax Series dan Dex Series di SPBU yang sudah terkoneksi dengan aplikasi MyPertamina. Program cashback ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi pandemik covid-19. Konsumen bisa mendapatkan cashback tersebut dengan membeli produk Pertamax Series dan Dex Series di SPBU yang sudah terkoneksi dengan aplikasi MyPertamina.Program cashback ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi pandemik covid-19.

baca juga: Untuk Bertahan Hidup, Harga Batu Bata Diturunkan

Selain itu, program berbagi makanan takjil juga dilakukan di 280 SPBU yang tersebar di wilayah Pertamina MOR IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pembagian takjil juga dilaksanakan di Aceh. Sedikitnya ada tujuh lokasi pembagian takjil di kawasan Kabupaten Pidie. Masing-masing adalah SPBU Bloksawah Kota Sigli, SPBU Pulo Pisang Kecamatan Pidie, SPBU Beureunuen Kecamatan Mutiara, SPBU Blang Malu Kecamatan Mutiara Timur, SPBU Gintong, Kecamatan Grong-Grong, dan SPBU Mali, Kecamatan Kota Bakti.

Manajer pemasaran SPBU Blok Sawah Kota Sigli, Tarmizi, kepada Media Indonesia, mengatakan walapun paket takjil ini sangat sederhana diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.(OL-3)