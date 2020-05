​​​​​​​Saham Mulai Overbought, IHSG Dibuka Melemah 2,65%

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Senin (4/5) dibuka di zona merah.

Terpantau oleh Media Indonesia pada pukul 09.10 WIB, IHSG melemah 2,65% atau 124 poin menuju 4.591. Terlihat sebanyak 50 saham menguat, 218 saham melemah, dan 111 saham stagnan.

Hal yang sama terjadi pada kumpulan 45 saham unggulan (LQ45) yang terperosok sebesar 3,83% atau 27 poin ke 686 poin.

Sebelumnya analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji Gusta Utama mengatakan indeks telah menunjukkan gejala jenuh beli (overbought). Kinerja Indeks dalam sepekan terakhir memang moncer.

Pada perdagangan Kamis (30/4), IHSG ditutup 3,26% ke posisi 4.716.

Namun, Nafan mengatakan berdasarkan indikator pergerakan saham dalam periode tertentu atau moving average, IHSG masih dalam status pola golden cross di area negatif.

"Indikator stochastic sudah mulai menunjukkan overbought sehingga indeks berpeluang terkoreksi wajar menuju ke support terdekat," tulisnya dalam analisis teknikal yang Media Indonesia terima, Senin (4/5).

Baca juga: Bila Gagal Bayar Sukuk Global , Citra Garuda Bakal Terpuruk

Pada perdagangan hari ini, Binaartha Sekuritas merekomendasikana enam saham, yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI),dan PT Indosat Tbk. (ISAT).

Selanjutnya saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR).

Sementara itu, untuk pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS). Hari ini melemah di perdagangan pasar spot, walaupun masih di bawah Rp15.000 per dolar AS.

Pada Senin (4/5), US$1 dibanderol Rp14.935 per dolar AS di pasar spot. Rupiah melemah 0,74% dibandingkan dengan penutupan perdagangan pekan lalu. (A-2)