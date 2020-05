Putri Charlotte Antar Makanan ke Pensiunan Terisolasi

PUTRI Charlotte Elizabeth Diana menginjak usia 5 tahun, kemarin. Satu-satunya putri dari Pangeran William dan Kate Middleton serta cicit perempuan Ratu Elizabeth itu, merayakan ulang tahun secara pribadi dalam masa-masa karantina bersama keluarganya di kawasan Norfolk Inggris.

Orangtua Charlotte merilis empat foto baru Charlotte dalam akun Instagram resmi The Duke and Duchess of Cambridge, @kensingtonroyal. Sebanyak empat foto Charlotte yang dipotret Kate menunjukkan kegiatan amal dan aksi sosial yang sudah akrab dilakukan keluarga kerajaan.

“Duke dan Duchess of Cambridge sangat senang berbagi empat foto baru menjelang ulang tahun Putri Charlotte ke-5,” kata Istana Kensington dalam sebuah pernyataan yang menjadi keterangan foto, seperti dikutip Dailymail, Jumat (1/5).

Foto-foto itu diambil pada April oleh The Duchess di (kerajaan) Sandringham Estate, tempat keluarga membantu mengepak dan mengirimkan paket makanan untuk para veteran yang terisolasi di daerah setempat.

Foto-foto menunjukkan Charlotte mengenakan celana ketat abu-abu dan gaun kotak-kotak dengan tanda pangkat membawa tas belanjaan, menempatkan tas dalam kotak, dan berdiri di pintu seseorang untuk memberikannya. Keluarga kerajaan juga mengikuti proses karantina diri dari covid-19 seperti kebanyakan orang lain di Inggris. Mereka mengasingkan diri di Anmer Hall, rumah peristirahatan mereka di tanah kerajaan yang luas di Norfolk, utara London. (Try/M-4)