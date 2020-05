Amerika Bersatu Gelar 'Sehat Melawan Covid-19'

Jumlah warga yang terpapar covid-19 di Amerika Serikat (AS) telah mencapai lebih dari satu juta orang. Di tengah keprihatinan tersebut, warga Indonesia yang tergabung dalam organisasi Amerika Bersatu yang berada di 37 negara bagian di seluruh AS terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara virtual.

Adapun hal ini bertujuan untuk tetap menjalin silaturahmi dan mendukung satu sama lain. Ajang tersebut sekaligus jadi tempat berbagi beragam tips kesehatan seputar covid-19 dan penanganannya di AS.

Narasumber yang hadir adalah perenang yang pernah meraih medali perunggu Asian Games Indonesia Richard Sam Bera, Dr. Mingliarti Tjahjana (dokter Indonesia yang praktik di Virginia), dan Luthfi Madjid (praktisi Kundalini Yoga dari New York).

Acara bertema 'Sehat Melawan Covid-19' dipandu Greg Dwidjaya. Dia adalah salah satu tokoh masyarakat Indonesia dari Seattle, Washington State, yaitu negara bagian pertama di AS yang mengalami situasi darurat.

“Amerika Bersatu berkomitmen untuk berjuang terus bersama masyarakat. We are in this together. Karena itu, kami mengundang beberapa pakar dalam bidangnya masing-masing untuk menjadi sumber informasi yang akurat,” kata Ketua Umum Amerika Bersatu dari Dallas, Ronny Rusli.

Acara ini juga dihadiri oleh Simon D.I. Soekarno, Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, yang saat ini terdampak aturan shelter-in-place atau stay-at-home. “Meski saat ini kita berada dalam situasi shelter-in-place atau stay-at-home, kita tetap perlu melakukan kegiatan olahraga demi mendukung kesehatan kita,” ujar Simon.

Richard Sam Bera yang hadir live dari Jakarta menyatakan bahwa ia langsung setuju ketika diminta untuk menjadi narasumber karena ia ingin berbagi pengalaman dalam penanganan pandemi ini. “Saya yakin banyak dari kita yang mengenal, atau mengetahui orang yang mengenal orang yang terpapar. Karena itu, sangat penting untuk berbagi ilmu lintas perbatasan seperti ini, dalam hal ini Indonesia-AS. Semoga kita semua dapat memperlambat atau bahkan menghentikan laju penyebaran covid-19 di daerah kita masing-masing," harapnya.

Mingliarti menegaskan bahwa sikap mental positif sangat menentukan untuk membangun imunitas tubuh. “Sikap mental positif sangat penting untuk membangun imunitas tubuh melawan covid-19. Mari kita saling membantu dan melindungi dalam masa pandemi ini,” imbaunya.

Acara juga diisi dengan peragaan singkat Kundalini Yoga yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun melalui kombinasi antara stretching dan nafas panjang. Gerakan ini untuk membantu melawan virus yang bersarang di paru-paru. (OL-14)