Anak yang Kurang Akrab dengan Ibu Cenderung Lekat Pada Guru

BERDASARKAN penelitian, anak yang dekat dengan guru justru cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan mereka dengan sang ibu. Hal itu biasanya terjadi pada anak prasekolah. Lalu apakah hal itu juga berlanjut saat anak menginjak sekolah dasar? Ternyata iya, mereka cenderung gelisah, pendiam, dan pemalu.

Begitulah riset yang baru-baru ini dilakukan peneliti di the NYU Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa guru prasekolah berpotensi untuk memainkan peran penting bagi anak-anak yang cenderung punya ketergantungan pada guru," kata ketua peneliti Robin Neuhaus seperti dikutip sciencedaily.

Menurutnya, guru prasekolah bisa lebih berperan mengatasi persoalan tersebut yakni dengan mendorong anak untuk lebih berani mengeksplorasi.

"Dengan sikap hangat, mendukung, dan mendorong anak untuk eksplorasi, guru prasekolah mungkin dapat menyiapkan anak untuk bisa bergumul dengan kecemasan di jenjang sekolah dasar."

Para peneliti menganalisis data dari 769 anak-anak yang dikumpulkan National Institute of Health's Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Neuhaus dan peneliti lain mencermati pola ikatan ibu-anak dari keluarga di seluruh Amerika Serikat.

Data diambil sejak anak berusia 36 bulan, 54 bulan, hingga mereka duduk di sekolah dasar kelas satu, tiga, dan lima. Peneliti memasukkan berbagai variabel riset seperti ketergantungan, kedekatan, konflik, dan perilaku lain antara anak dan ibu, serta perilaku anak dengan guru.

"Hasil pemodelan multilevel menunjukkan bahwa perilaku lekat dengan guru prasekolah berkaitan dengan peningkatan tingkat kecemasan ketika anak-anak di kelas lima. Secara parsial, perilaku lekat juga memediasi kesulitan hubungan antara anak dan ibu," lanjut Neuhaus.(M-4)