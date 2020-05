Thai Lion Air Mulai Layani Penerbangan Domestik

THAI Lion Air (kode penerbangan SL) member of Lion Air Group kembali beroperasi dengan melayani penerbangan domestik. Kebijakan itu berlaku efektif Jumat (1/5).

Sebelumnya, Thai Lion Air menunda atau memberlakukan pembatalan sementara sesuai dengan aturan karena dampak dari wabah virus korona (covid-19). Sebagai informasi, layanan domestik masih diperbolehkan beroperasi namun dengan berbagai restriction (pembatasan) sehingga hampir semua cancel flights.

Baca juga: Perusahaan Raksasa Tiongkok Aktif dalam Pengujian Covid-19

Enam kota tujuan domestik yang mulai diterbangi hari ini, terdiri dari

Bangkok – Bandar Udara Internasional Don Mueang (DMK)

Chiang Mai – Bandar Udara Internasional Chiang Mai Thailand Utara (CNX)

Surat Thani – Bandar Udara Internasional Surat Thani, Distrik Phunphin (URT)

Ubon Ratcahani – Bandar Udara Ubon Ratchathani (UBP)

Nakon Si Thammarat – Bandar Udara Nakhon Si Thammarat (NST)

Hat Yai – Bandar Udara Internasional Hat Yai (HDY).

Jadwal penerbangan (keberangkatan dan kedatangan) sesuai zona waktu setempat (Thailand Standard Time, GMT+ 07).

"Thai Lion Air menjalankan penerbangan tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan aturan, yang tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first)," ungkap Chairman of the Board Thai Lion Air Capt Darsito Hendro Seputro dalam siaran pers, Jumat (1/5).

Baca juga: Tiongkok Ciptakan Kacamata Pintar Pendeteksi Suhu Tubuh

Thai Lion Air memberlakukan pengaturan jarak aman (physical distancing) meliputi antrean pada saat pengecekan suhu badan, area pemeriksaan keamanan (security check-point/ SCP), ketika antre pelaporan (check-in), di ruang tunggu, hingga mulai masuk ke kabin pesawat (boarding).

Untuk pengaturan tempat duduk, Thai Lion Air memiliki mekanisme yang disesuaikan pada pesawat Boeing 737-800 dan Boeing 737-900ER (tata letak kursi 3-3), kursi hanya tersedia di bagian dekat jendela (window) dan lorong (aisle), untuk bagian tengah tidak dipergunakan dengan ditandai 'X'.

Baca juga: Peraih Nobel Sebut Korona Ciptaan Tiongkok, Murid: Hoaks

Pelaksanaan penerbangan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan standar operasional prosedur kesehatan dalam memastikan pengamanan kru yang bertugas dan penumpang.

"Thai Lion Air mengimbau dan meminta kepada seluruh karyawan, awak pesawat dan penumpang, agar memperhatikan dan mengikuti rekomendasi seluruh protokol kesehatan termasuk jaga jarak aman, mewajibkan menggunakan masker serta bagi kru pesawat tetap mengenakan sarung tangan. Tujuannya ialah terdapat ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain agar bisa menghilangkan transmisi virus," papar Darsito.

Dalam penerbangan, Thai Lion Air tidak menyediakan penjualan untuk makanan ringan, minuman dan makanan berat (no food and beverage sales onboard) serta tidak mengizinkan setiap penumpang membawa makanan sendiri untuk dikonsumsi selama penerbangan (no private food and beverage consumptions onboard).

Dalam tindakan pencegahan virus dimaksud pada operasional penerbangan, Thai Lion Air menerapkan rekomendasi dan melakukan penyemprotan cairan multiguna pembunuh kuman (disinfectant spray) sesuai prosedur yang berlaku.

"Thai Lion Air mengucapkan terima kasih atas segala kerja sama dan dukungan dari regulator, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara serta mitra terkait. Selain itu, apresiasi atas koordinasi dan semangat dari kru pesawat dan karyawa, sehingga penerbangan ini berjalan lancar, dengan harapan hingga masa mendatang," tutup Darsito. (X-15)