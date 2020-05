Tagar Ciduk Said Didu Susul Laporan Luhut

PELAPORAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Said Didu menjadi perbincangkan di twitter. Tagar #CidukSaidDidu ramai diperbincangkan.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi membenarkan pelaporan atas Said Didu melalui tim kuasa hukum pada awal April. Itu guna memastikan penanganan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Ya, benar sudah dilaporkan oleh tim pengacara tertanggal 8 April 2020. Proses berikutnya biar ditangani pihak Kepolisian berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Pak Menko sudah memberi mandat kepada tim pengacara untuk menangani hal ini karena beliau fokus melaksanakan tugasnya sebagai Menko Marves,” terang Jodi, Jumat, (1/5).

Perkara ini pun mendapat respon masyarakat pengguna media sosial khususnya twitter. Tagar #CidukSaidDidu ramai setelah pegiat media sosial Ulin Yusron mengunggah sebuah surat tanda terima laporan yang ditengarai sebagai pelaporan Said Didu ke kepolisian.

"Ini surat laporan LBP untuk Said Didu, 8 April 2020. Sampai di mana prosesnya? Apa benar beliaunya akan diperiksa pekan depan? Udah jera apa gak sih? #PeriksaSaidDidu #CidukSaidDidu,” ucap Ulin dikutip dari akun twitternya @ulinyusron, Jumat (1/5).

Sementara dukungan terhadap Luhut pun datang dari Politisi PDI-P Ruhut Sitompul. Ia mengingatkan bahwa kasus ini perlu mendapatkan penanganan hukum yang tegas.

“Kau merasa Pak JK pada waktu itu dihina Kader PDI Perjuangan @saiddidu ngotot bawa demo ke Mabes Polri mereka ditahan atau minta ma’af rasain karma, Kami Sahabat2 LBP tegas kau harus minta ma’af ingat memercik air didulang terpercik muka sendiri,” cuit Ruhut.

Selain Ruhut, ada pula Founder dari Said Aqil Siroj Institute Abi Rekso Panggalih, yang turut mengunggah surat pelaporan tersebut. “Siap-Siap rombongan topeng monyet tabuh kaleng rongsok. Ya ga @msaid_didu ?” ujarnya melalui akun @abirekso.

Sebelumnya, Said Didu mengunggah video berjudul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG'. Video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi yang meminta Said Didu meminta maaf. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Said Didu tak kunjung menyampaikan permintaan maafnya. (OL-2)