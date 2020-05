88Rising akan Gelar Konser Virtual

LABEL musik kolektif 88rising akan menggelar pentas musik virtual Asia Rising Forever secara live. Konser virtual ini dapat disaksikan melalui YouTube dan Twitter resmi 88rising.

"Announcing, a special 4-hour global online concert celebrating the most exciting Asian talent from around the world," tulis akun resmi 88rising, Kamis (30/4).

Dalam keterangan resmi, konser virtual Asia Rising Forever akan digelar pada Kamis (7/5) pukul 08.00 WIB. Acara itu akan dipandu rapper sekaligus aktor Los Angeles Dumbfoundead.

Dalam siaran langsung virtual Asia Rising Forever, terdapat 20 penampil dari 11 negara. Festival ini juga menampilkan wawancara eksklusif, surprise games, dan pertunjukan langsung dari kamar tidur para musisi.

Sejumlah musisi yang ikut dalam Asia Rising Forever yakni Rich Brian, NIKI, Kang Daniel, CLC, Hyukoh, ALEXTBH, Nuna, Beabadoobee, Inigo Pascual, Josh Pan, Keshi, Lim Kim, Luna Li, MXMTOON, No Vacation, Phum Viphurit, Stephanie Poetri, Suboi, Yuna, dan 9M88. (OL-1)