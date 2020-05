Kapal Rumah Sakit AS Tinggalkan New York

KAPAL rumah sakit Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USNS Comfort, bertolak meninggalkan pelabuhan New York, Kamis (30/4). Kapal tersebut telah sebulan berada di New York untuk membantu meringankan beban rumah sakit akibat wabah covid-19.

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat (1/5), kapal Angkatan Laut yang memiliki kapasitas 1.000 tempat tidur itu kembali ke pangkalannya di Norfolk, Virginia.

Kapal tersebut adalah simbol harapan ketika tiba pada 30 Maret untuk membantu sistem perawatan kesehatan di New York di tengah pandemi.

Selama sebulan terakhir, kasus-kasus yang dikonfirmasi di New York telah berkurang dan sekarang hanya memiliki sekitar 12 ribu pasien rawat inap.

Komandan Komando Utara AS Terrence O'Shaughnessy mengatakan keberangkatan kapal tersebut adalah tanda bahwa kondisi di New York membaik.

Ia pun mengatakan masih ada lebih dari 680 personel kesehatan militer yang dikerahkan di rumah sakit dan tempat lainnya.

Komisaris Kesehatan New York City Deanne Criswell mengatakan dia masih akan meninjau apakah Comfort diperlukan atau tidak untuk tanggap covid-19.

New York City telah menderita sekitar 13 ribu kematian akibat pandemi virus korona.

Dikutip dari USA Today, kapal tersebut awalnya dikerahkan untuk membantu pasien non-covid. Tetapi kemudian, kapal tersebut mulai membantu pasien virus virus korona. (OL-1)