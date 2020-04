Bulan di Atas Asia Tutup Mostly Jazz Online Edisi Perdana

BULAN di Atas Asia menjadi lagu penutup penampilan duo musikus Jazz Indra Lesmana dan Dewa Budjana pada sesi perdana Mostly Jazz Live Online, yang digelar Kamis malam, (30/4) ini. Total, ada empat sesi Mostly Jazz Live Online yang mereka gelar dan sisanya dihelat pada bulan depan.

Budjana mengawali lagu pamungkas ini dengan solo gitarnya, disusul aransemen keyboard Indra. Mereka membawakan materi yang ada dalam format ILDB (Indra Lesmana Dewa Budjana) yang belum sempat dikumpulkan dalam album untuk masuk dapur rekaman. Greenfield, Mountain of Light, Distance, Friendship, Somewhere Somehow, Wanita, dan Barong Landung. Ditutup dengan Bulan di Atas Asia.

Wanita merupakan lagu tema yang digunakan dalam film berjudul Wanita (1990) garapan Adysoerya Abdy. Saat itu, Indra dan Budjana mengenang pembuatan rekamannya yang masih dilakukan secara manual menggunakan pita. Selain membawakan materi yang ada dalam format ILDB, keduanya juga menghadirkan Eva Celia, putri Indra dari Sophia Latjuba, untuk membawakan I’ll Remember April yang ditulis Gene Paul, Paul Johnston, dan Don Raye.

Secara keseluruhan, konser live online ini berlangsung apik. Secara jaringan lancar, suara juga terdengar jelas. Meski sempat terputus saat keduanya membawakan Distance. Namun, Itu hanya satu-satunya gangguan sepanjang konser langsung secara daring ini . “Kalau ada sedikit salah-salah ya enggak apa-apa ya. Ini kan live soalnya. Berbeda kalau rekaman dahulu, pasti enggak ada salahnya,” ungkap Budjana.

“Ada satu hal baru, interaksi energinya beda. Karena main jarak jauh. Tapi kita sekarang sudah terbiasa juga,” timpal Indra menanggapi pola musisi dalam menunjukkan musiknya dalam masa pandemi ini.

Sementara itu, Eva Celia juga akan kembali hadir dalam Mostly Jazz Live Online pada edisi kedua tanggal 8 Mei. Eva akan tampil bersama Indra, dan juga akan kedatangan Tohpati. Pada konser daring ini, Budjana juga menjelaskan sistematika penjualan tiket. Di laman Loket.com, ada beberapa kelas tiket mulai dari pra-jual Rp25 ribu, kelas paling murah Rp50 ribu, hingga tiket berbanderol jutaan.

“Terkait kategori itu, semakin besar harga tiketnya makin besar donasinya. Saya dan Indra, tentunya mendonasikan ke kru kami sendiri dulu. Ada juga kategori jazz hero, mereka nanti akan dapat cendera mata, dan cd kami. Terima kasih sudah bersama kami,” tutup Budjana. (M-4)