1 Karyawan Positif Korona, Pabrik Rokok Sampoerna Setop Sementara

PABRIK rokok milik PT HM Sampoerna, Tbk di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur ditutup sementara untuk dilakukan pembersihan terkait adanya karyawan yang positif covid-19.

Direktur, PT HM Sampoerna Tbk. Elvira Lianita mengatakan, penghentian sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut 2 sejak Selasa (27/4) sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian

“Penghentian sementara ini bertujuan agar kami dapat melaksanakan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di area pabrik Rungkut 2 guna menghentikan tingkat penyebaran virus covid-19 yang saat ini telah berdampak pada beberapa karyawan kami di lokasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi yang Media Indonesia terima, Kamis (30/4).

Selanjutnya, sesuai arahan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perusahaan rokok ini telah mengklaim telah menerapkan protokol yang dianjurkan antara lain penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas pabrik, melakukan contact tracing, meminta karyawan untuk karantina mandiri, melakukan test covid-19, dan bekerjasama dengan rumah sakit setempat.

Selain itu, Sampoerna memastikan kualitas produk dapat terjaga dari paparan virus korona ini. Untuk itu, pihaknya melakukan karantina produk selama lima hari sebelum akhirnya didistribusikan ke konsumen dewasa.

Tindakan ini merupakan lebih lama dua hari dari batas atas stabilitas lingkungan covid-19 yang disarankan oleh European CDC (European Centre for Disease Prevention and Control) dan juga World Health Organization (WHO). Kedua lembaga ini mengatakan covid-19 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus.

“Sejak Pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di pertengahan bulan Maret 2020, Sampoerna juga telah melakukan berbagai upaya dan menerapkan praktik protokol kesehatan secara ketat di seluruh area kantor dan fasilitas produksi untuk melindungi karyawan kami yang mencakup, antara lain, membatasi akses ke fasilitas produksi hanya kepada karyawan,” jelasnya. (OL-2)