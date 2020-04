Inovasi BGR Logistics Diapresiasi di Top Digital Innovation 2020

INOVASI tekniologi yang diterapkan PT. Bhanda Gharea Reksa (BGR Logistics) sukses meraih tiga penghargaan di ajang TOP Digital Innovation 2020 yang digelar secara virtual.

Penghargaan yang diterima Badan Usaha Milik Negara di bidang jasa logistik itu antara lain TOP CIO in Digital Transformation for Integrated Logistics & Supply Chain Solution 2020, TOP CEO in Digital Transformation for Integrated Logistics & Supply Chain Solution 2020, dan TOP Corporate Performance in Digital Transformation for Integrated Logistics & Supply Chain Solution 2020.

Dikretur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo mengatakan, transformasi digital yang dilakukan pihaknya merupakan buah kolaborasi antarkaryawan untuk menghadapi era revolusi industri keempat.

"Transformasi digital yang dilakukan BGR Logistics merupakan usaha perusahaan untuk memberikan diferensiasi layanan kepada pelanggan yakni memposisikan diri sebagai Digital Logistics Company untuk memperkuat bisnis," kata Kuncoro dalam keterangan tertulisnya..

Inovasi digital tersebut antara lain dengan telah dimilikinya sistem pergudangan yang disebut dengan Warehouse Integrated Application (WINA) dan sistem armada, Fleet Integrated and Order Monitoring Application (FIONA).

Tidak hanya terkait bisnis perusahaan, transformasi digital pun juga dilakukan dalam sistem pendukung lainnya untuk proses administrasi, sistem kepegawaian, dan sistem keuangan perusahaan. (RO/OL-7)