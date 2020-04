Homecare24 Gelar Rapid Test Gratis di The Media Hotel Jakarta

Penyedia layanan kesehatan daring (online) Homecare24 menggelar Program Kemanusiaan 100 Ribu Rapid Test Gratis. Rapid test virus korona (covid-19) diselenggarakan pada Rabu dan Kamis, 29 dan 30 April 2020, di The Media Hotel, Jakarta Pusat.



Head of Strategic & Partnership Homecare24 Bagus Mulyo Anggoro mengatakan Homecare24 menjalin kerja sama rapid test gratis dengan Media Group sejak 22 April 2020. Penyelengaraan pertama berlangsung di kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat.



"Rapid test kali ini kami adakan di The Media Hotel karena kerja sama khusus dengan Medcom.id dan Media Group sehingga mereka memfasilitasi tempat ini untuk mengadakan rapid test masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Pusat," kata Bagus, ditemui di The Media Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 29 April 2020.

Antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk mendaftar rapid test. Namun, demi menghindari kerumunan massa, peserta dibatasi per harinya.



"Sebetulnya kami cukup surprise karena antusiasme masyarakat cukup tinggi dan lebih banyak. Sebelumnya kami sempat lakukan 450 hingga 500 per hari. Tapi karena PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tidak diizinkan terlalu banyak peserta, jadi kuota kami 250 orang per hari," ujar Bagus.



Layanan rapid test dibuka untuk umum dan gratis. Rapid test dilakukan dengan dua sistem yaitu drive thru (mobil, motor) dan pejalan kaki. Peserta sebelumnya telah mendaftar melalui website Homecare24 atau aplikasi Homecare24 yang bisa diunduh di AppStore atau PlayStore.



Selanjutnya, peserta memeroleh QR Code yang ditunjukkan saat akan melakukan rapid test. Hasil rapid test langsung diterima pada hari yang sama dan dikirimkan melalui aplikasi Homecare24 atau ke nomor kontak setiap peserta.