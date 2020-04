Rich Brian Rilis Video Musik Bali

RICH Brian merilis video musik singel Bali yang dibawakan bersama rapper Guadpad 4000. Dalam video tersebut, Rich Brian membagikan ratusan makanan dan berdonasi untuk rumah sakit di kawasan Los Angeles, tempat dia bermukim.

"Brian secara khusus menargetkan mengirimkan hadiah kepada individu dan bisnis kecil yang terkena dampak langsung dari isolasi mandiri akibat wabah virus korona," tulis 88rising dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (29/4).

"Termasuk di dalamnya 125 makanan untuk rumah sakit wilayah Los Angeles, uang sumbangan untuk membayar keterlambatan sewa truk, dan truk makanan lokal, sumbangan yang cukup besar untuk tempat tinggal orang-orang Amerika Asia, makanan untuk orang-orang tua, masker wajah, dan masih banyak lagi," imbuh 88rising.

Baca juga: Vokalis Slipknot Lelang Gitar untuk Perangi Covid-19

Rich Brian berdonasi bersama sejumlah musisi antara lain Guadpad 4000, Cuco, NIKI, Cody Ko, Noel Miller, Buddy, Thundercat, Denzel Curry, Kenny Beats, dan Lil Yachty.

88rising bekerja sama dengan Love Catering mendonasikan 125 makanan untuk rumah sakit dan pekerja medis di Los Angeles.

Rich Brian merilis audio singel Bali pada 11 April 2020. Dalam wawancaranya bersama Billboard New York, Rich Brian merilis singel tersebut semasa karantina diri bersama Bekon and the Donuts yang banyak terlibat di album The Sailor.

"Saya sangat menyukai nada reggae dengan gitar dan synths. Saya ingin membuat lagu dari itu," ungkap Brian.

Rapper kelahiran Jakarta itu selalu terkesan ketika berlibur ke Bali. Dia mencoba menghadirkan nuansa berlibur dalam singel terbarunya.

"Setiap saya pergi ke sana rasanya sangat menyenangkan. Tidak setiap lagu harus memiliki makna mendalam, tetapi dengan setiap lagu saya mencoba membuat orang mengenal saya," kata Rich Brian.

Video musik Bali dari Rich Brian featuring Guadpad 4000 dirilis melalui YouTube 88rising sejak 28 April 2020. Hingga Rabu, 29 April 2020 pukul 10.00 WIB video musik Bali menempati urutan ke-32 dalam Trending YouTube. (OL-1)