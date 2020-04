Audi Q3 Generasi Kedua Hadir di Indonesia

AGEN pemegang merek mobil Audi di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor (GMM), meluncurkan The All New Audi Q3 secara virtual melalui tayangan videodi Instagram @audi_indonesia, Facebook @AudiIndonesian, Twitter @Audi_INA, YouTube @Audi Indonesia, serta laman resmi mereka www.audi. co.id.Compact sport utility vehicle (SUV) generasi kedua itu hadir dengan mengusung penyempurnaan dari Audi Q3 generasi pertama. "Kami berharap kehadiran produk baru ini juga menjadi wujud optimisme kami ter hadap industri otomotifTanah Air sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan mobilitas yang pintar di tengah kondisi social distancing yang terjadi saat ini," ujar PresidenDirektur GMM Andrew Nasuri saat peluncuran, Selasa (28/4).

Kesan lebih sporty hadir berkat penggunaan grille single frame berdesain oktagon dengan aksen garis vertikal plus lubang udara berukuran besar. Desain lampu LED depan hadir dengan teknologi pintar yang dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan berkendara. Tampilan samping menonjolkan garis bahu yang tegas menghubungkan lampu depan dan belakang, berpadu dengan bentuk kedua fender roda All New Audi Q3 sehingga menegaskan sosok keseluruhan yang atletis.

Penyematan fender berwarna hitam yang kontras seakan menegaskan kemampuannya di segala medan. Sementara itu, di bagian buritan, terdapat spoiler mengapit kaca belakang. Audi Q3 kini hadir dengan dimensi lebih besar daripada sebelumnya, yakni panjang 4.484 mm, lebar 1.849 mm, dan tinggi 1.585 mm dengan antena di atapnya. Jarak sumbu roda meningkat menjadi 2.680 mm atau memanjang 77 mm jika dibandingkan dengan generasi awal.

Interior Q3 baru hadir dengan pengoperasian pusat kendali layar sentuh MMI berbalut material berkualitas tinggi khas Audi. Seluruh instrumen panel dirancang berpusat pada nilai ergonomi pengemudi. Kursi yang nyaman memberikan posisi mengemudi yang sporty, dengan posisi lingkar kemudi yang juga telah disesuaikan.

Panel pusat instrumen telah menggunakan layar digital yang lebih besar berukuran 12,3 inci atau Audi virtual cockpit plus dengan tiga pilihan tampilan, termasuk sporty terbaru. Semua fungsi ini dapat dikendalikan melalui perintah suara di tombol multifungsi pada lingkar kemudi. Pada MMI navigation plus, juga ditampilkan pada Audi virtual cockpit plus yang menawarkan berbagai fungsi tambahan. Selain itu, juga terdapat layar sentuh 10,1 inci di bagian tengah dashboard. Untuk sistem audio, All New Audi Q3 ini menggunakan Audi Sound System.

Irit bahan bakar

Kursi di baris kedua terbagi tiga bagian dengan komposisi 40:20:40 yang dapat dilipat dalam tujuh tahap dan dapat maju-mundur hingga 150 mm. Kapasitas bagasi dapat meningkat mulai 530 liter hingga 1.525 liter. Lantai bagasinya memiliki tiga tingkatan yang memungkinkan Anda menyimpan rak barang di bagian bawah lantai. Opsi lain ialah pintu bagasi belakang elektrik yang dapat dioperasikan dengan gerakan kaki.

Audi Q3 baru dilengkapi mesin TFSI 4-silinder 1,4 liter dengan turbocharger ber tenaga 150 hp pada 5.000-6.000 rpm dan torsi puncak 250 nm pada 1.500-3.500 rpm. Limpahan tenaga disalurkan ke sistem penggerak depan melalui transmisi otomatis S tronic 6 percepatan. Mesin tersebut tak hanya menyuguhkan performa yang istimewa, tetapi juga efi siensi bahan bakar yang mumpuni. Akselerasi 0-100 km/jam dapat ditempuh dalam 9,2 detik dengan kecepatan puncak 204 km/jam. Konsumsi bahan bakar kombinasi yang dihasilkan mencapai 5,9-5,7 liter/100 km atau sekitar 16,9-17,5 km/liter. The All New Audi Q3 dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp777 juta (off the road) dengan tujuh pilihan warna. (S-2)