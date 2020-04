Fed Tahan Suku Bunga Mendekati Nol karena Krisis Covid-19

FEDERAL Reserve AS atau bank sentral AS pada Rabu (29/4) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada level rekor terendah mendekati nol, karena kejatuhan covid-19 terus beriak di seluruh negeri.

"Krisis kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung akan sangat membebani aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan inflasi dalam waktu dekat, dan menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap prospek ekonomi dalam jangka menengah," kata The Fed dalam sebuah pernyataan setelah menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) atau komite pembuat kebijakan Fed memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga dana federal pada 0%-0,25%.

"Komite mengharapkan untuk mempertahankan kisaran target ini sampai yakin bahwa ekonomi telah melewati peristiwa-peristiwa baru-baru ini dan berada di jalur untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan tujuan stabilitas harga," kata bank sentral.

The Fed mencatat bahwa virus dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat 'mendorong penurunan tajam dalam kegiatan ekonomi dan lonjakan kehilangan pekerjaan' yang juga secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan.

Untuk mendukung aliran kredit ke rumah tangga dan bisnis, Fed akan terus membeli surat berharga dan surat berharga yang didukung hipotek 'dalam jumlah yang dibutuhkan' untuk mendukung kelancaran fungsi pasar, sehingga mendorong transmisi kebijakan moneter yang efektif ke kondisi keuangan yang lebih luas.

Pernyataan The Fed muncul setelah Departemen Perdagangan AS melaporkan pada pagi hari bahwa produk domestik bruto riil AS di kuartal pertama mengalami kontraksi pada tingkat tahunan 4,8%, penurunan kuartalan terbesar sejak krisis keuangan 2008.

"Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi kemungkinan akan turun pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kuartal kedua," Ketua Fed Jerome Powell mengatakan Rabu sore (29/4) pada konferensi pers.

"Kedalaman dan lamanya penurunan ekonomi sangat tidak pasti dan akan sangat tergantung pada seberapa cepat virus dikendalikan," katanya, seraya menambahkan bank sentral berkomitmen untuk menggunakan berbagai alat untuk mendukung perekonomian dalam waktu yang menantang ini.

The Fed memangkas suku bunga mendekati nol pada dua pertemuan yang tidak dijadwalkan pada Maret dan mulai membeli sejumlah besar surat utang pemerintah AS serta sekuritas yang didukung hipotek untuk memperbaiki pasar keuangan.

Bank sentral juga meluncurkan program pinjaman baru untuk menyediakan hingga US$2,3 triliun guna mendukung ekonomi dalam menanggapi wabah virus korona.

"Namun, menurunkan suku bunga tidak dapat menghentikan penurunan tajam dalam kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh penutupan dan jarak sosial," kata Powell, mencatat suku bunga rendah tidak akan memacu perekonomian jika suku bunga tidak ditopang kondisi keuangan yang lebih luas, atau jika rumah tangga dan bisnis tidak dapat memperoleh kredit.

"Mempertahankan aliran kredit dengan demikian penting untuk mengurangi kerusakan pada ekonomi dan menetapkan langkah untuk pemulihan," katanya.

Lebih dari 26 juta orang Amerika telah mengajukan tunjangan pengangguran sejak epidemi covid-19 yang memaksa penutupan bisnis secara luas pada akhir Maret, menurut Departemen Tenaga Kerja.

Powell telah menjadikannya sebagai misi Fed untuk menjaga agar perusahaan dan rumah tangga dapat mengatasi krisis, tetapi tidak dapat membawa ekonomi sendirian, kata Diane Swonk, kepala ekonom di Grant Thornton, sebuah perusahaan akuntan besar.

"Dibutuhkan lebih banyak. Konsensus di antara para ekonom adalah bahwa kita akan membutuhkan tambahan dua triliun dolar AS bantuan dan stimulus yang ditambahkan ke hampir tiga triliun yang telah disetujui Kongres," katanya.

Survei CNBC Fed terbaru yang dirilis Selasa (28/4) juga menunjukkan bahwa lebih banyak uang akan dibutuhkan dari The Fed dan Kongres untuk memerangi pandemi virus corona dan ekonomi AS dapat membutuhkan satu hingga dua tahun untuk pulih kembali dengan kekuatan penuh. (A-2)