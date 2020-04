Main Gim Kurangi Asupan Makanan

BERMAIN gim sambil makan dapat mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi. Demikian hasil studi para peneliti di University of Illinois di Urbana-Champaign, AS, yang dipublikasikan di Journal of Nutrition.

Studi melibatkan 119 responden dewasa muda. Konsumsi makanan peserta dievaluasi pada dua kesempatan terpisah. Satu hari ketika mereka bermain gim selama 15 menit sembari makan 10 miniquiches dan hari lain saat makan tanpa gangguan. Sebelumnya, mereka diminta berpuasa selama 10 jam. Gim yang dimainkan itu memunculkan serangkaian angka di layar komputer dengan kecepatan satu per detik. Peserta diminta menekan tombol spasi setiap kali melihat tiga angka ganjil berturut-turut muncul.

Hasilnya, para peserta akan makan lebih sedikit saat terganggu oleh permainan gim di komputer ketimbang mereka yang makan tanpa bermain gim. Selain itu, ingatan mereka tentang makanan berkurang ketika terganggu karena main gim. (Science Daily/Nur/X-7)