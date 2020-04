Daya Beli Masyarakat di Makassar Turun

PENJABAT Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyatakan kondisi perekonomian di Makassar mengalami kelesuan saat terjadi pandemik covid-19. Permintaan barang sangat rendah. Iqbal menyampaikan hal itu saat mengikuti high level meeting bersama TPID se Sulsel melalui konferensi video, Rabu (29/4). Iqbal menyampaikan, kondisi ketersedian bahan pangan di tengah pandemi covid-19. Menurutnya, harga beberapa kebutuhan pangan mengalami penurunan seperti ikan, maupun sayur mayur.

"Penurunan harga ikan dan beberapa harga pangan lainnya dikarenakan permintaan menurun. Tidak ada lagi permintaan dari restoran," ungkap Iqbal, Rabu (29/4).

Dia juga mencontohkan harga beras medium umumnya Rp9 ribu per kg. Sekarang turun Rp200 menjadi Rp8.800 per kilogram. Harga daging ayam juga turun, dari Rp30 ribu per ekor untuk ukuran sedang menjadi Rp25 ribu per ekor. Sedangkan harga beras kepala dari Rp10 ribu per kg, jadi Rp11.500 per kg. Daging sapi dari Rp100 ribu jadi

Rp120 ribu per kg. Telur ayam negeri dari Rp38 ribu per rak jadi Rp42 ribu per rak.

"Yang terbatas di pasaran saat ini, yaitu gula pasir, khususnya gula kemasan sehingga konsumen lebih banyak memburu gula curah. Itu pun harganya masih Rp18 ribu per kilogram," ungkap Iqbal.

Meski demikian, Pemkot Makassar lanjut Iqbal, bekerja sama dengan sejumlah perusahaan penyedia jasa belanja daring, untuk memudahkan masyarakat berbelanja berbagai kebutuhan pangan dengan cashless, maupun cash on delivery di pasar-pasar tradisional.

"Berbelanja melalui aplikasi online yang telah disiapkan di pasar-pasar tradisional di kota Makassar, memudahkan masyarakat di masa PSBB penanggulangan Covid-19, karena harga pun terbilang stabil," tutup Iqbal. (OL-3)