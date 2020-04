Harga Cabai di Kota Sukabumi Turun Drastis

HARGA beragam cabai di pasar tradisional di Kota Sukabumi, Jawa Barat turun cukup drastis. Kemungkinan penyebabnya akibat pasokan dari para petani di sentra-sentra produksi melimpah dan permintaan stabil atau bahkan turun. Berdasarkan data pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi, saat ini harga cabai merah besar TW di kisaran Rp24 ribu dari sebelumnya Rp36 ribu per kg, cabai merah lokal semula Rp30 ribu turun menjadi Rp28 ribu per kg, cabai merah keriting juga ikut-ikutan turun dari Rp24 ribu menjadi Rp20 ribu per kg, cabai rawit merah juga turun dari Rp40 ribu menjadi Rp35 ribu, dan cabai rawit hijau dari Rp28 ribu menjadi Rp24 ribu per kg.

"Ada beberapa komoditas yang harganya terpantau turun. Salah satunya cabai yang harganya untuk semua jenis turun," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi, Heri Sihombing, Rabu (29/4).

Heri tak mengetahui persis penyebab turunnya harga beragam komoditas cabai saat ini. Namun Heri memprediksi karena dipicu cukup melimpahnya pasokan tapi dibarengi dengan turunnya permintaan.

"Jadi harganya terkoreksi turun," sebutnya.

Selain cabai, harga komoditas lain yang terpantau turun di antaranya telur ayam. Semula harganya Rp23 ribu jadi Rp22 ribu. Bawang merah juga turun dari Rp48 ribu jadi Rp44 ribu, dan bawang putih semula Rp36 ribu jadi Rp35 ribu. Sementara itu harga daging ayam broiler, kol, dan wortel terpantau naik. Daging ayam broiler semula Rp25 ribu menjadi Rp26 ribu per kg. Sedangkan kol semula harganya Rp8 ribu naik menjadi Rp9 ribu. Pun wortel yang semula Rp11 ribu naik jadi Rp12 ribu per kilogram.

Sedangkan komoditas lainnya terpantau stabil, seperti beras. Untuk jenis Ciherang Cianjur I harganya di kisaran Rp11.500 per kg, jenis Ciherang Cianjur di kisaran II Rp10 ribu per kg, Ciherang Sukabumi di kisaran Rp9.400 per kg, premium kelas I di kisaran Rp12 ribu per kg, dan harga beras terendah di kisaran Rp8.500 per kg. Pun daging sapi yang harganya masih stabil di kisaran Rp110 ribu per kg.

"Kalau harga komoditas itu setiap hari memang selalu berfluktuasi. Berubah-ubahnya harga tergantung pasokan dan persediaan," tandas Heri. (OL-3)