IHSG Terangkat Jelang Pengumuman Kebijakan The Fed

INDEKA Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi menguat jelang pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Fed.

Pada pukul 09.14 WIB, IHSG dibuka menguat 5,13 poin atau 0,11% ke posisi 4.518,27. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 0,53 poin atau 0,08% menjadi 670,29.

"Sikap wait and see terhadap keputusan moneter The Fed dalam FOMC malam nanti akan membayangi pergerakan IHSG pada hari ini," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas di Jakarta, Rabu (29/4).

IHSG diperkirakan akan bergerak melemah dan diperdagangkan dalam rentang 4.450-4.600.

Di samping data eksternal, investor juga mengantisipasi data pertumbuhan pinjaman sektor perbankan Indonesia pada Maret dan data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020.

Kedua data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai dampak dari wabah covid-19 terhadap ekonomi Indonesia.

Mempertimbangkan sentimen di atas, investor dapat mencermati saham-saham defensive terutama pada sektor barang konsumsi yang belum mencatatkan penguatan signifikan.

Memburuknya outlook perekonomian global diperkirakan akan memicu aksi akumulasi beli investor terhadap saham-saham tersebut.

Selain itu, investor disarankan juga mewaspadai saham-saham yang berkaitan dengan komoditas.

Tertekannya harga komoditas akibat memburuknya outlook perekonomian global diperkirakan akan menjadi sentimen negatif bagi saham-saham tersebut.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Shanghai menguat 15,23 poin atau 0,54% ke 2.825,25, indeks Hang Seng menguat 150 poin atau 0,61% ke 24.726, dan indeks Straits Times menguat 4,84 poin atau 0,19% ke 2.567,79. (A-2)