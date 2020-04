Skuadron Jet Tempur Beri Penghormatan untuk Tenaga Medis New York

SEBUAH skuadron jet tempur Amerika Serikat (AS) memberikan penghormatan untuk para pekerja medis dengan melakukan terbang lintas di atas Kota New York, pusat pandemi covid-19 di AS, Selasa (28/4).

Sebanyak 12 jet tempur milik kelompok penerbang Angkatan Udara AS, Thunderbirds, bersama kelompok penerbang Angkatan Laut AS, Blue Angels, melintas di atas langit New York sebagai bentuk penghormatan gabungan menjelang sore.

Puluhan warga New York menegadah ke udara untuk melihat pesawat-pesawat tempur itu melintas.

Jet-jet tempur itu berkeliling New York dan Newark di New Jersey selama 40 menit kemudian bergerak ke Trenton, New Jersey, sebelum bertolak ke Philadelphia juga untuk melakukan terbang lintas di sana.

"Kami merasa terhormat mendapatkan kesempatan memberikan penghormatan untuk mereka yang berada di garis depan perang melawan covid-19. Kami kagum dengan kekuatan dan kegigihan mereka," ujar komandan Blue Angels Brian Kesselring.

Terbang lintas kali ini telah direncanakan selama lebih dari satu bulan dan merupakan yang pertama dari sejumlah terbang lintas yang akan dilakukan di AS selama beberapa pekan ke depan. (AFP/OL-1)