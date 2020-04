Kasus Covid-19 di AS Tembus Angka 1 Juta

JUMLAH kasus covid-19 di Amerika Serikat (AS) melewati angka 1 juta pada Selasa (28/4). Hal itu terungkap dari data yang dikumpulkan Johns Hopkins University.

Pandemi yang juga telah menewaskan lebih dari 57 ribu orang di AS kini menginfeksi 1.002.498 orang di 'Negeri Paman Sam' itu.

Data terbaru itu dilansir saat pandemi virus korona itu tampaknya mulai mereda di sejumlah wilayah seperti New York dan beberapa negara bagian mulai membuka kembali aktivitas ekonomi mereka.

New York tetap menjadi negara bagian AS yang paling parah terhantam pandemi covid-19 dengan lebih dari 22.668 kematian dengan lebih dari 17.500 terjadi di New York City.

Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan sebanyak 335 orang meninggal dunia akibat covid-19 di negara bagian itu dalam tempo 24 jam. Meski jumlahnya menurun, hal itu masih mengkhawatirkan. (AFP/OL-1)