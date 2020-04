Lea Simanjuntak Konser Bareng JPO

BERDIAM diri di rumah tidak serta-merta membuat penyanyi multitalenta Lea Simanjuntak, 40, mati gaya. Dia justru makin produktif dengan menggelar konser secara daring melalui Instagram pribadinya, dari menyanyikan lagu-lagu Batak hingga rekaman orkestra online, untuk pertama kalinya dengan para musikus dari Kalimantan Barat.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, pada 21 April lalu,

Lea juga ikut tampil bersama Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) mempersembahkan sebuah tribute bertajuk If We Hold On Together by Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) and Friends untuk memberi dukungan dan apresiasi kepada mereka yang berada di garda depan berjuang melawan covid-19.

Lea bersama Judika, Lib3ro, Tohpati, Sheila Majid (Malaysia), Cindy Bernadette (Singapura), Shakila (USA), Fish Leong (Taiwan), beserta anggota choir JPO menyanyikan tembang yang pernah dipopulerkan Diana Ross dan diaransemen ulang Aminoto Kosin, Mac Chew, dan Jenny Chin. Lagu ini seolah menjadi simbol harapan bahwa kita akan dapat melewati pandemi ini jika bersama saling menguatkan.