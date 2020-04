DKMG Sudah Salurkan Bantuan Ke 247 RS dan 42 Puskesmas

DOMPET Kemanusiaan Media Group (DKMG) terus menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) ke fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Bantuan sudah disalurkan ke 247 rumah sakit (RS) dan 42 puskesmas di seluruh Indonesia.

"Kita bantu supaya dalam pekerjaan mereka (tenaga medis) sehari-hari mendapatkan kenyamanan melalui APD ini," kata perwakilan DKMG Ali Sadikin di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta, kamis (28/4).

Hari ini, DKMG kembali menyalurkan bantuan APD ke faskes di luar Pulau Jawa. Penyaluran bantuan dibantu oleh Help to help.

Adapun rincian bantuan yang diberikan yaitu 1000 unit hazmat Laminated, 100 unit Hazmat non disposible, 5000 unit Apron, 80 unit surgical masker, 850 pasang surgical gloves dan 400 Nurse cap.

"Kita harapkan semoga ini bermanfaat, karena ini sumbangan dari masyarakat Indonesia maka manfaatnya bisa juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Public Relation Help to help Raymond mengapresiasi donasi yang diberikan oleh DKMG. Menurutnya, bantuan yang disalurkan oleh DKMG sesuai standar kesehatan.

"Terimakasih sekali kepada dompet kemanusiaan yang selama ini membantu. Ini bantuan ke 4 atau ke 5," kata Raymond.

Raymond menyebutkan jika pihaknya fokus membantu pemenuhan APD di fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa. Sudah 100 RS terdata oleh Help to help.

"Yang masih belum terjamah masih 70-an RS. Dan kita menggunakan skala prioritas, terutama RS rujukan dan beberapa RS bukan rujukan tapi merawat pasien covid-19," kata Raymond.

Dia menyebutkan, saat ini seluruh RS diwajibkan untuk merawat pasien covid-19. Ini tentu menjadi kendala bagi fasilitas kesehatan yang bukan RS rujukan.

"Misalnya RS menerima pasien covid-19 mau tak mau harus dirawat dan banyak RS seperti itu tidak memiliki kesiapan terutama APD. APD ini susah sekali dicari, terutama standar kesehatan," ujar dia. (A-2)