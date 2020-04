Lawan Covid-19, Partai Politik Indonesia-Tiongkok Kuatkan Dialog

PARTAI politik Indonesia menguatkan dialog dengan partai politik dunia untuk membahas upaya penanganan pandemi covid-19. Salah satunya dengan Tiongkok.

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan dialog dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan guna memaksimalkan upaya Indonesia. Dalam hal ini, untuk menanggulangi penyebaran dan dampak covid-19.

Dialog dengan Tiongkok yang berhasil menekan penyebaran kasus covid-19, diharapkan dapat membawa masukan dan info strategis terhadap upaya penanggulangan pandemi di Indonesia.

"Ini bisa jadi referensi bagi indonesia untuk mengatasi segala macam dampak yang dialami bangsa indonesia," ujar Basarah dalam Neighborhood Party Talk: Partai Politik Tiongkok-Indonesia Bergandeng Tangan Melawan Covid-19 yang berlangsung secara virtual, Selasa (28/4).

Basarah mengatakan saat ini semua pihak, khususnya pemerintah dan partai politik, tengah menyiapkan berbagai langkah mitigasi dampak covid-19. Termasuk bidang sosial dan ekonomi.

"Karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah kerja sama internasional yang lebih baik dan efektif untuk mengatasi pandemi," imbuh Basarah.

Wakil Menteri International Department of the Communist Party of China Central Committee (IDCPC), Guo Yezhou, mengatakan pandemi covid-19 memiliki dampak yang sangat luas. Saat ini, pemerintah Tiongkok masih berjuang keras memulihkan kondisi domestik. Baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi.

"Di zaman globalisasi seperti sekarang, dampak korona akan memengaruhi rantai industri dan pasokan global," tutur Guo Yezhou.

Lebih lanjut, dia menekankan kerja sama internasional juga menjadi hal utama yang harus terus dijaga. Dengan begitu, rantai pasokan kebutuhan dan pergerakan industri dapat segera pulih pascapandemi.(OL-11)