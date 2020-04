Kolaborasi Festival Film Global Akan Tayang Gratis di Youtube

Tribeca Enterprises dan YouTube merespons tertundanya berbagai rangkaian kalender festival film internasional akibat pandemi covid-19. Mereka mengumumkan gelaran We Are One: Global Film Festival, dan direncanakan berlangsung selama 10 hari di platform digital.

Meski demikian, festival yang akan dimulai pada 29 Mei itu tidak akan menggantikan penyelenggaraan kalender festival film yang sesungguhnya.

Festival film digital ini akan menampilkan kurasi film-film dari sekitar 20 festival dunia. Di antaranya, Cannes, Berlin, Venesia, Sundance, Toronto, New York, BFI London, Tokyo, dan Locarno. Sementara itu, South by South West (SXSW), tidak bergabung dalam inisiasi ini karena sudah menjalin kerja sama dengan Amazon untuk mengadakan festival film digital mereka sendiri.

Semua film yang ditayangkan bisa diakses secara gratis di kanal Youtube We Are One. Sementara itu, penonton juga diharapkan mau berdonasi. Dana yang terkumpul akan disumbangkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi lokal setempat penonton mengakses festival ini sebagai upaya bantuan dalam penanganan pandemi covid-19.

“We Are One: Global Film Festival mempersatukan kurator, seniman, dan pencerita untuk menghibur dan memberikan bantuan kepada audiens di seluruh dunia. Dalam bekerja dengan mitra festival kami yang luar biasa dan YouTube, kami berharap semua orang dapat merasakan apa yang membuat setiap festival ini menjadi sangat unik, menghargai seni dan kekuatan film,” kata Co-Founder dan CEO Tribeca Enterprises dan Tribeca Film Festival Jane Rosenthal dikutip dari Indiwire.

Festival digital yang menggabungkan berbagai pemrograman festival internasional ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan. Berbagai program seperti penayangan film fitur, film pendek, dokumenter, musik, komedi, dan juga gelar wicara dihadirkan. Festival akan berlangsung hingga 7 Juni. (M-2)