Jakarta Philharmonic Persembahkan Lagu untuk Pejuang Covid-19

JAKARTA Philharmonic Orchestra (JPO) mempersembahkan sebuah lagu untuk para pekerja kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi covid-19.

Orkes simfoni yang menjadi cikal bakal orkes simfoni lain di Indonesia mempersembahkan karya bertajuk If We Hold On Together by Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) and friends untuk memberi dukungan dan apresiasi kepada garda depan yang berjuang melawan covid-19.

Tembang yang pernah dipopulerkan Diana Ross itu diaransemen ulang oleh Aminoto Kosin, Mac Chew, dan Jenny Chin, untuk kemudian dinyanyikan oleh suara-suara emas anggota JPO dengan choir director Sukanty Sidharta

Dalam karya itu, JPO berkolaborasi dengan artis Tanah Air Lea Simanjuntak, Judika, Lib3ro, dan Tohpati, didukung artis-artis mancanegara yaitu Sheila Madjid (Malaysia), Cindy Bernadette (Singapore), Shakila (USA), Fish Leong (Taiwan), beserta 12 anak pendukung JPO. (RO/OL-1)