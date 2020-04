Pabrik Daihatsu Indonesia kembali Aktif untuk Keperluan Ekspor

SEMPAT tidak berproduksi selama dua pekan, 10–24 April 2020, karena menjalankan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial beskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali beraktivitas mulai kemarin.

Senior Executive Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Erlan Krisnaring mengatakan operasional kembali pabrik itu tetap mengedepankan protokol pencegahan covid-19. Karyawan yang kembali bekerja akan terlebih dulu diberi pelatihan sehingga proses produksi ADM sesuai dengan protokol pencegahan covid-19.

“Pelatihan ini penting dilakukan untuk mematuhi protokol pencegahan covid-19 sehingga prosesnya tidak dapat dilakukan secara masif, untuk memastikan jarak pergerakan karyawan selama latihan minimal 1 meter,” ungkap Erlan dalam keterangan resminya, kemarin.

Meski pabrik berangsur mulai berproduksi, karyawan yang bekerja di kantor pusat tetap diperintahkan untuk bekerja dari rumah (work from home/ WFH) selama periode PSBB. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Jakarta No 412 Tahun 2020 tentang Per- panjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Erlan melanjutkan, setelah seluruh persiapan dipastikan sudah sesuai dengan protokol covid-19, ADM akan memulai kembali produksi. Karena kegiatan produksi dilakukan dengan jumlah karyawan dan jam kerja yang terbatas, produksi hanya ditujukan demi memenuhi permintaan pasar ekspor.

“Dalam kondisi pandemi covid-19, kami akan memastikan seluruh proses produksi ADM sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga kesehatan dan keselamatan karyawan dapat tetap terjaga. Latihan ini diberikan sebagai komitmen Daihatsu untuk selalu mengikuti peraturan pemerintah secara maksimal,” ujarnya.

Pada Februari 2020, Daihatsu melaporkan telah memproduksi 142.959 unit, naik 2,1% jika dibandingkan dengan bulan yang sama di 2019.

Penjualan global pada bulan itu hanya 87.701 unit, atau turun 7%.

PT ADM juga aktif untuk memonitor situasi dan kondisi terkini berdasarkan kebijakan dari pemerintah dan koordinasi lebih lanjut dengan institusi terkait selama masa pemberhentian operasional sementara. Pelayanan Daihatsu tetap dapat diakses secara daring

melalui laman www.astra-daihatsu.id dan aplikasi Astra Daihatsu Mobile. (Des/Cdx/E-2)