Kunto Aji Ambil Inspirasi dari Film

INSPIRASI bisa datang dari mana saja. Bagi Kunto Aji, 33, inspirasi dapat hadir dari menonton film. Salah satu contoh yang ia ungkapkan ialah single hit dari album pertamanya, Terlalu Lama Sendiri.

Aji mengaku single itu terlahir saat ia beberapa kali menonton film The Secret Life of Walter Mitty (2013) dan Her (2013). “Adegan film, suatu visual itu sangat membantu. Bisa saja keingat dialognya, lalu terinspirasi untuk suatu lagu. Contohnya, Terlalu Lama Sendiri. Saat itu lagi suka nonton Walter Mitty sama Her. Kalau teman-teman engeh, video klipnya juga ke situ banget,” ungkap Aji saat berbicara mengenai pengalaman menontonnya lewat siaran langsung akun Instagram Kinosaurus, Minggu (26/4).

Bagi Aji, menonton fi lm sudah menjadi suatu kebutuhan. “Mood untuk membentuk lagu itu dari visual, jadi nonton sangat dekat dengan apa yang gue lakukan sekarang, bermusik,” imbuh musikus yang sejumlah lagunya mewarnai soundtrack film Dua Garis Biru, NKCTHI, serta serial Mengakhiri Cinta dalam 3 Episode.

Ia juga mengaku sempat ingin menjadi penulis cerita film horor gegara menyimak Saw (2004) yang disutradarai James Wan. “Gue selalu suka dengan sesuatu yang memiliki keterbatasan, tetapi overcome. Itu kan (film) class B ya, tapi dia bisa bikin itu bagus banget,” pujinya. (Jek/M-2)